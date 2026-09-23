Πρεμιέρα, απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Μια γυναίκα που επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση. Ένας άντρας που, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια στη φυλακή, αναζητά μια νέα αρχή, κουβαλώντας ένα μυστικό ικανό να τα ανατρέψει όλα. Δύο οικογένειες δεμένες για πάντα με αίμα, σιωπή και αδικία. Και ανάμεσά τους, ένας έρωτας που γεννιέται εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές.

Μια δυνατή ιστορία για όσα μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και όσα είναι ικανά να χωρίσουν δύο οικογένειες για πάντα.

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Ηλία Δρογούτη, ο καταδικασμένος για τον φόνο, Μάρκος Αρβανίτης, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Τριπόλεως και επιστρέφει στην Πλατανιά Αρκαδίας.

Η είδηση σκορπά χαρά στους Αρβανιταίους, αλλά ξυπνά τον πόνο και την οργή στους Δρογουταίους, καθώς οι δύο οικογένειες κουβαλούν εδώ και χρόνια μια βαθιά έχθρα. Μετά τον θάνατο του γιου τους, η οικογένεια Δρογούτη πλήρωσε βαρύ τίμημα.

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Οι Αρβανιταίοι κατηγόρησαν τον Ηλία για κλοπή και ισχυρίστηκαν ότι ο Μάρκος τον σκότωσε σε άμυνα. Όλοι τούς γύρισαν την πλάτη και, για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να στείλουν την κόρη τους, Λευκή, σε ορφανοτροφείο.

Τώρα, η επιστροφή του Μάρκου έρχεται να αναστατώσει ξανά την Πλατανιά, αφού, μετά από τόσα χρόνια στη φυλακή, εμφανίζεται έχοντας στο πλευρό του μια γυναίκα που κανείς δεν γνωρίζει. Ποια είναι και τι κρύβει η παρουσία της;

Ο Μάρκος δεν αφήνει περιθώρια για ερωτήσεις. Τους ανακοινώνει πως θα την παντρευτεί. Και προς έκπληξη όλων, κανονίζει ο γάμος τους να γίνει την ίδια κιόλας μέρα…

{https://www.youtube.com/watch?v=_rOj2u4JH0g}