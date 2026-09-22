Απόψε στις 20:00 στον Alpha με ένα διπλό απολαυστικό επεισόδιο!

Πρεμιέρα κάνει απόψε στις 20:00 ο β’ κύκλος της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Η συνέχεια της σειράς βρίσκει τα «τρία μπαμπαδάκια» ένα μήνα μετά το πάρτι της Σοφίας, σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις και σε μπερδεμένους ρόλους. Στην πόρτα του Δημήτρη εμφανίζεται ένα νέο παιδί, ο Νίκος δίνει προτεραιότητα στην δουλειά του και ο Ηρακλής αποφασίζει να ξεπεράσει την Τζένη.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 61: «δυο φορές κι έναν καιρό…»

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια» επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο που τους ένωσε για μία ακόμα «Μέρα του Πατέρα» στην οποία θα φορέσουν στολές και πάλι.

Συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα ντυθούν λουλούδια, αλλά δε χρειάζεται να μαδήσει κανείς Μαργαρίτα για να πάρει απάντηση για το ότι για μια ακόμα φορά η γιορτή των μπαμπάδων στο νηπιαγωγείο θα τους βάλει σε καινούριες περιπέτειες.

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Η πόρτα του Δημήτρη ξαναχτυπάει και κάποιος του αφήνει ακόμα ένα παιδί. Είναι δικό του πάλι ή τον περάσανε για υπηρεσία baby-sitting;

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Ένας κομψός, στυγνός επιχειρηματίας με κουστούμι εμφανίζεται σε επαγγελματικά ραντεβού στο πλευρό του Μανώλη. Είναι απλή ομοιότητα ή είναι δυνατόν αυτός ο κουστουμαρισμένος κύριος να είναι ο Νίκος;

Ο Στέλιος, η Τζούλια κι η Μαίρη κάνουν τεράστιες προσπάθειες να ενώσουν την οικογένεια και να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα σε Ευριπίδη και Ηρακλή, όμως μια απρόσμενη εξέλιξη θα τραβήξει το χαλί κάτω απ’ τα πόδια όλων. Το νηπιαγωγείο ζει κάτω από απολυταρχικό καθεστώς.

Είναι όμως η Βιργινία η δυνάστης που τρομοκρατεί τα παιδάκια; Ή μήπως υπάρχει καινούρια διευθύντρια στο νηπιαγωγείο της καρδιάς μας;

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«Μππαμπά, σ' αγαπώ»- Επεισόδιο 62: «Ο κήπος του γείτονα»

Το νηπιαγωγείο είναι ανάστατο από τους κανόνες της νέας διεύθυνσης της Ερμιόνης και τα παιδιά είναι έτοιμα για Επανάσταση στα Έξυπνα Δελφινάκια, μένει μόνο να μάθουν να προφέρουν και τη λέξη, ενώ οι νέες «παιδαγωγικές» πρακτικές έχουν ανησυχήσει αρκετούς γονείς.

Η Βιργινία βρίσκεται να διεκδικεί το νηπιαγωγείο της αλλά ταυτόχρονα και το σπίτι και τον άντρα της. Παράλληλα, ο Νίκος παρά τον θυμό του με τη Βιργινία, βιώνει έντονα την απουσία της, ιδίως όταν οι διαρκώς αυξανόμενες δουλειές με τον Μανώλη έρχονται σε σύγκρουση με τον ελεύθερο χρόνο που του επέτρεπε να είναι ο πανταχού παρών στοργικός και φροντιστικός πατέρας που ήταν πάντοτε.

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Πλήγμα όμως δέχεται και ο Δημήτρης, που, λόγω του επιπλέον χρόνου που έχει αφιερώσει στην οικογένειά του και τον Βίκτωρα τον τελευταίο καιρό, από πρώτος στις πωλήσεις έχει φτάσει στον πάτο του πηγαδιού και αν δεν ανέβει άμεσα, η απόλυση είναι μονόδρομος.

Η πρόσληψη της Αγάπης Λυγίζου από τη γειτονική εταιρεία, ως το αντίπαλον δέος του Δημήτρη στη Νοventrius, του δημιουργεί καινούρια προβλήματα σε πολλαπλά επίπεδα. Κι όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα, έχει να φροντίσει και τον Παναγιώτη, το καινούριο παιδί που αφήσαν στην πόρτα του.

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Ο Ηρακλής πάλι έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα καινούρια ανεξήγητα ασφαλιστικά μέτρα του Ευριπίδη αλλά και το πάγωμα που έχει επιβάλει η Τζένη στην ερωτική σχέση μεταξύ τους, ενώ πρωτοστατεί και στις διαμαρτυρίες των γονέων για τα αντιπαιδαγωγικά μέτρα της Ερμιόνης, σε συνεργασία με την Ελένη.

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι… μπαμπάδες σας επιστρέφουν απόψε στις 20:00 με διπλό απολαυστικό επεισόδιο στον Alpha!