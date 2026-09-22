Η Μαρία και ο Σταύρος κέρδισαν τα πολυπόθητα «ναι» και πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Δύο από τα μοντέλα που κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους κριτές του GNTM, για διαφορετικούς λόγους ο κάθε ένας, ήταν η Μαρία από την Κρήτη και ο Σταύρος από την Αθήνα, δύο πρόσωπα που πέρασαν στη φάση των boot camp.

Η Μαρία, με αρκετή εμπειρία στο χώρο του μόντελιγκ, άφησε τους κριτές με το «στόμα ανοιχτό».

Οι πόζες της, η ευγένειά της, η καλλίγραμμη σιλουέτα της και το βιογραφικό της, ήταν αρκετά για να κάνουν τους πέντε ειδικούς να πατήσουν πολύ γρήγορα το «ναι», περνώντας την Μαρία στην επόμενη φάση.

Η νεαρή έχει κατακτήσει τον τίτλο της Miss Ελλάς, πόζαρε με απόλυτη φυσικότητα και απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις των κριτών.

{https://www.youtube.com/watch?v=bhdUFrY3PR4}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανατρεπτική audition του Σταύρου

Ο Σταύρος με τη σειρά του, μπήκε στο πλατό και τρέλανε τους κριτές με το πλούσιο ταμπεραμέντο και την αίσθηση του χιούμορ που τον χαρακτηρίζει.

Η audition του δίχασε τους κριτές, καθώς μπορούσε να γελάει και στο επόμενο λεπτό να στέκεται σοβαρός απαντώντας στις απαιτούμενες ερωτήσεις.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με τον χαρακτήρα του, ωστόσο η Ζενεβιέβ Μαζαρί, είχε τις αμφιβολίες της.

Ο Σταύρος ωστόσο, κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση των boot camp, με την Μαγγίρα να τον χαρακτηρίζει «τρομερή περσόνα».

{https://www.youtube.com/watch?v=7xel9YX6soA}

Το «όχι» που άκουσε από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όμως, τον έκανε να απαντήσει λέγοντας με χιούμορ «θα σου βγάλω το μαλλί».

{https://www.instagram.com/p/DdkCiNEBmbZ/?hl=el}