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Με αυτοπεποίθηση μπήκε στο πλατό του GNTM ο Χρύσανθος, τα σχόλια των κριτών και η ατάκα που άφησε την Μαγγίρα με το «στόμα ανοιχτό».

Το GNTM επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του Star, πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ. Οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και οι κριτές έρχονται αντιμέτωποι με νέα, επίδοξα μοντέλα, που ήδη έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις.

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα που ξεχώρισαν, βρέθηκε και ο Χρύσανθος, ο νεαρός που κατάφερε να αφήσει την Μπέττυ Μαγγίρα με… το «στόμα ανοιχτό».

Ο Χρύσανθος, μπήκε στο πλατό με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση και κατάφερε να διχάσει τους κριτές.

Με ύψος 1,90, έντονα χαρακτηριστικά και πλούσια φρύδια κατάφερε να ακούσει τα πολυπόθητα «ναι» που τον πέρασαν στην επόμενη φάση.

Όταν όμως, η Μαγγίρα, δήλωσε ότι κάποιον της θυμίζει, ο Χρύσανθος απάντησε ότι μοιάζει με τον Brando… Marlon!

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Η απάντηση προκάλεσε γέλιο στους κριτές, με την Μπέττυ να διορθώνει γελώντας: «Marlon Brando».

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«Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός, έτσι μου είπαν… Το έχω πάρει και το λέω και εγώ», δήλωσε στην κάμερα ο Χρύσανθος.

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Η Ζενεβιέβ δεν έβλεπε μακριά και έβγαλε τα… κιάλια

Με το γνώριμο χιούμορ της, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, σχολίασε την όραση της Μπέττυς Μαγγίρα, η οποία καταφέρνει να εστιάζει και να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των μοντέλων από αρκετά μεγάλη απόσταση.

Την κατάσταση αυτή η Ζενεβιέβ, αποφάσισε να την αντιμετωπίσει, φέρνοντας στο πλατό τα… κιάλια της.

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