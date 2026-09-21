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Πώς γράφεται το επάγγελμά σας, κ. Σδούκου;

Η Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας είναι δικηγόρος (με ι).

Ωστόσο στην εγγραφή της Νέα Δημοκρατία στα 19 της, δήλωνε ανορθόγραφα «Δηκηγόρος».

{https://x.com/asdoukou/status/2102088026864124131?s=48}

Τα χρόνια πέρασαν και όπως αναφέρεται και στο βιογραφικό της, στο site της Νέας Δημοκρατίας,«αποφοίτησε το 2000 από τη νομική σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και στις Διεθνείς & Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

{https://www.facebook.com/antypas.karipoglou/posts/pfbid0Cx87Sz9adBsKMbdY9VwkPevLRUu8c6621Lgi7Bo5CapSbPqfGgCZaBCNzboyPxyYl}

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Και εδώ υπάρχει μία και μόνο απορία: μέχρι και τις Πανελλαδικές που έδωσε για την (πολύπαθη) Νομική που ήθελε, δεν ήξερε ότι το επάγγελμα που επέλεξε να κάνει γράφεται με «ι»;

Φυσικά, το ορθογραφικό λάθος δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τα social media, όπου και έγινε viral.

Υ.Γ. Να τη χαίρεστε...

Υ.Γ2. Εύστοχο το σχόλιο για τη ....μονοετή απόκτηση πτυχίου νομικής.

{https://x.com/BertsimasD1/status/2102128802948124766}

{https://x.com/Eva_Tsouk/status/2102111341913969095}

{https://x.com/DimAthinaios/status/2102100566927110264}

{https://x.com/Loustros01/status/2102093159106752815}

{https://x.com/LUCY158S/status/2102117500959801502}

{https://x.com/userDT2407/status/2102124750776451470}

{https://x.com/tsirilos/status/2102113850145296657}