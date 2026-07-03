«Χρεώσαμε μια εχθροπάθεια και μια ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα η Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Δεν ήταν ατυχείς οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη. Εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, επιρρίπτοντάς του ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία, χρεώσαμε μια εχθροπάθεια και μια ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν», δήλωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου στα Παραπολιτικά 90,1.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι από τα δημοσκοπικά ευρήματα φαίνεται ότι «πάμε σε δικοματισμό». «Ο κόσμος επιλέγει ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η ΝΔ δείχνει μια ανθεκτικότητα παρά την φθορά που έχει αλλά δεν είναι κάτι για να πανηγυρίσεις».

Αναλυτικά:

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας

«Το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι η καθημερινή συνήθεια, όσους νόμους κι αν ψηφίσουμε είναι θέμα κουλτούρας. Χρειάζεται το κράτος να βάζει τους κανόνες αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και μια επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα να χρησιμοποιήσει κάποιος έχει τεράστια διαφορά.

Τα νέα παιδιά έχουν αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο που αντιμετωπίζουνε τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Τα παιδιά μου μου κάνουν παρατηρήσεις «αυτό ξέχασες, δεν το πέταξες στον κάδο ανακύκλωσης».

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Για το πάμε σε δικομματισμό με αφορμή και τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα

«Έτσι φαίνεται. Όπως είπε κι ο πρωθυπουργός είναι ότι ο κόσμος επιλέγει ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η ΝΔ δείχνει μια ανθεκτικότητα παρά τη φθορά που έχει αλλά δεν είναι κάτι για να πανηγυρίσεις. Θεωρώ ότι αυξάνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες οι οποίοι περιμένουνε περισσότερα πράγματα από αυτή την κυβέρνηση γιατί κι εμείς έχουμε ανεβάσει τον πήχη ψηλά. Κάποια πράγματα μπορεί να μην έχουν τρέξει με την ταχύτητα με την οποία περιμένει ο κόσμος έχουνε γίνει όμως πολλά και σημαντικά πράγματα και σε αυτή την δεύτερη κυβερνητική θητεία είναι κρίμα να τα ισοπεδώνουμε και να τα μαυρίζουμε όλα κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπω κάθε φορά που συνομιλούμε με τα στελέχη της αντιπολίτευσης».

«Δεν στοχοποιήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα»

Κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Κυρανάκη για την στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της τρομοκρατίας και τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε: «Όχι δεν ήταν ατυχείς. Εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό επιρρίπτοντάς του ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία προς Θεού, χρεώσαμε μια εχθροπάθεια και μια ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Η πολιτική βία δεν πέφτει από τον ουρανό δηλαδή δεν εμφανίζεται στο κενό χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της και χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα αρχίζει και αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχειρήματα αλλά όταν αρχίζεις να τον βλέπεις ως εχθρό κι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό το έχουμε ζήσει στα χρόνια της οικονομικής κρίσης… Όταν στον δημόσιο διάλογο δεν αντιπαρατίθεσαι πλέον με επιχειρήματα αλλά αρχίζεις και βλέπεις τον απέναντί σου με μίσος, ότι είναι ανήθικος, είναι προδότης, είναι επικίνδυνος και βάζεις το δίλημμα «ή εμείς ή αυτοί, ή θα μας καθαρίσουν ή θα τους καθαρίσουμε» αυτό αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα. Δεν το αφήνει στο σύνολο της κοινωνίας γιατί η συντριπτική πλειοψηφία θα θυμώσει, θα διαφωνήσει αλλά δεν θα ασκήσει βία όμως μικρές ακραίες ομάδες θα επηρεαστούν. Και επειδή η γλώσσα δημιουργεί κι αυτή κλίμα όταν λες « δεν κάνω έγκλημα αλλά είναι αντίσταση» ή όταν λες ότι «δεν απειλώ μια οικογένεια αλλά απευθύνομαι στο σύστημα» όλα αυτά μαζί δημιουργούν τις προϋποθέσεις».