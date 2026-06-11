Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου.

Με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία κάνει γνωστό ότι οι Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαϊωάννου και Αλεξάνδρα Σδούκου θα είναι υποψήφιοι στα Τρίκαλα, στην Α’ Θεσσαλονίκης και στην Α’ Αθηνών, αντίστοιχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες: