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Ζητήθηκε η παραίτηση του Γιώργου Διδασκάλου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο υπουργείο Πολιτισμού.

Άλλος ένας Γενικός Γραμματέας υπουργείου υπέβαλλε την παραίτησή του. Ο λόγος για τον Γιώργο Διδασκάλου, ο οποίος κατείχε τη θέση Γενικού Γραμματέα στο υπουργείο Πολιτισμού.

«Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Το όνομα του Γιώργου Διδασκάλου φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις.

Την παραίτησή του υπέβαλε, υπενθυμίζουμε, την περασμένη Δευτέρα (8/6), ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.