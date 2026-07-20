Ο Συμέων Κεδίκογλου παραιτήθηκε από βουλευτής, όπως είχε προαναγγείλει από την περασμένη Δευτέρα.

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πλέον βουλευτής Ευβοίας είχε προαναγγείλει την απόφασή του την περασμένη Δευτέρα (13/7) με ανάρτησή του στο Facebook.

Πρώτος επιλαχών για την συγκεκριμένη έδρα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είναι στην ΕΛΑΣ, ενώ ακολουθεί ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος κατά πληροφορίες δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη Βουλή. Συνεπώς, την έδρα θα αναλάβει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η Θεοδώρα Ακριώτου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν μετρά πλέον 12 βουλευτές, τους Έλενα Ακρίτα, Παύλο Πολάκη, Ρένα Δούρου, Νίκο Παππά, Γιώργο Παπαηλιού, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη, Σωκράτη Φάμελλο και Νίνα Κασιμάτη. Τις επόμενες ημέρες θα ορκιστούν βουλευτές με το κόμμα και τα πρόσωπα που παίρνουν τις θέσεις των Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλη Κόκκαλη.

Η ανάρτηση του Κεδίκογλου

Ο Συμεών Κεδίκογλου είχε «ανεβάσει» μια φωτογραφία του μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως «δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση – τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!»

«Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές, ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!» κατέληγε ο Συμεών Κεδίκογλου.

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{https://www.facebook.com/SymeonKedikoglouPage/posts/pfbid02yjKcj6GEzZxA5QPvYcjAb7RUzBRT16cM9sU3Tj9bij27LwEzxGbs3wimakhHMRGpl}

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια.

Σας ενημερώνω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ' αυτή την πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση – τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον, δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης.

Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές, ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!»