Έτοιμος να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ο βουλευτής Ευβοίας του κόμματος, Συμεών Κεδίκογλου. Μάλιστα αποκάλυψε πως και άλλοι συνάδελφοί του σκέφτονται το ίδιο. Ειδικότερα, είπε στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, ότι θα συμμετείχε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και συμπλήρωσε ότι υπάρχει «κλίμα στην πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στο εγχείρημα Τσίπρα».

Όπως τόνισε ο βουλευτής, που είπε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί και να προσχωρήσει στο κόμμα Τσίπρα, ο δημόσιος λόγος, η δημόσια παρουσία αλλά και η εμπειρία του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί την «μόνη εναλλακτική σε ένα χώρο που πρέπει να είναι πόλος απέναντι στην κυβέρνηση».

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Σ.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεταβατική περίοδος όπου εκτός από τα στελέχη και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στραμμένο το βλέμμα στο τι θα κάνει ο Αλ.Τσίπρας οπότε όλα αυτά φέρνουν μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και για αυτό λέω ότι από Σεπτέμβρη θα είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα και δεν νομίζω ότι έχουμε ασφαλή συμπεράσματα αυτή τη στιγμή με τις δημοσκοπήσεις.

Σ.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εγώ έχω πει ξεκάθαρα ότι ο λόγος που είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με την διεύρυνση τότε ήταν το κάλεσμα του Αλ. Τσίπρα. Εκτιμώ τον πρώην πρωθυπουργό και θεωρώ, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, είναι μια χαρισματική προσωπικότητα που ο δημόσιος λόγος του, η δημόσια παρουσία του και η εμπειρία που απέκτησε αποτελεί την μόνη εναλλακτική πρόταση σε ένα χώρο που πρέπει να υπάρξει κι ένας πόλος απέναντι σε μια κυβέρνηση.

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμος να παραιτηθεί από την βουλευτική ιδιότητα και να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα

Σ.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είναι ένα άκομψο διάστημα για εμάς τους βουλευτές αλλά αυτά νομίζω ότι είναι μικρότερα σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα και με αυτά που θα δείξει η ζωή. Επειδή ο ίδιος έδειξε το παράδειγμα και έχει πει ότι θέλω να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, και δεν είναι σωστό να πατάς σε δύο διαφορετικές βάρκες, από τη μια βεβαίως όσο είμαστε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε, και το κάνουμε, να έχουμε το αντιπολιτευτικό μας έργο γιατί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε βουλευτές αν όμως πάρουμε μια τέτοια απόφαση τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πορεία όπως την περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

ΔΗΜ: Είστε είναι έτοιμος να το κάνετε;

Σ.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είναι λίγο πρόωρο από πλευράς θεσμικότητας που δεν έχει ανακοινωθεί αλλά θέλετε να αφήσουμε τα τυπικά και να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας ναι, είμαι έτοιμος να το κάνω.

ΔΗΜ: Σε αυτή σας την πορεία θα θέλατε κι άλλους συναδέλφους μαζί σας

Σ.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Φυσικά θα ήθελα αλλά δεν είναι μόνο ότι το θέλω είναι ότι θα έρθουν κιόλας γιατί μιλάω με συναδέλφους. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα της πλειοψηφίας των συναδέλφων να βοηθήσουν αυτό το νέο εγχείρημα.