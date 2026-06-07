Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν επέστρεψε απλώς στην πολιτική σκηνή, αλλά διεκδικεί εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο, με το νέο κόμμα να καταγράφεται σταθερά στη δεύτερη θέση.

Έξι δημοσκοπήσεις από ισάριθμες εταιρείες δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης της ΕΛΑΣ και, παρά τις σημαντικές αποκλίσεις που καταγράφονται σε επιμέρους ποσοστά, καταλήγουν σε ένα εντυπωσιακά κοινό συμπέρασμα: η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, η ΕΛΑΣ παγιώνεται στη δεύτερη, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δίνουν μάχη για την τρίτη θέση.

Με βάση τον μέσο όρο των έξι αυτών μετρήσεων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η ΕΛΑΣ 13,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,9% και το ΠΑΣΟΚ 9,4%. Με άλλα λόγια, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν εμφανίζεται απλώς στη δεύτερη θέση, αλλά αποκτά με το «καλημέρα» σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Η σημασία του ευρήματος δεν βρίσκεται μόνο στα ποσοστά, αλλά κυρίως στη σταθερότητά τους. Και οι έξι εταιρείες (Prorata, Metron Analysis, Pulse, Alco, Real Polls, Marc) καταγράφουν την ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση, με διψήφια ποσοστά και σταθερό προβάδισμα είτε έναντι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε έναντι του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Πρόκειται για μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στη συγκυριακή δυναμική ή ίσως την αρχική δημοσιότητα που συνοδεύει ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.

Αντιθέτως, αυτό που φαίνεται να καταγράφεται είναι η ταχεία ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου γύρω από ένα νέο κέντρο βάρους. Η ΕΛΑΣ απορροφά μεγάλο μέρος της εκλογικής και πολιτικής επιρροής που είχε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει ψηφοφόρους από ευρύτερα ακροατήρια της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, όπως φαίνεται και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται πλέον, με βάση την τάση που διαμορφώνεται, ως ο βασικός πολιτικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου.

Ο μεγάλος στόχος της ΕΛΑΣ για το επόμενο διάστημα δεν είναι απλώς να διατηρήσει τη δεύτερη θέση, αλλά να διευρύνει περαιτέρω την εκλογική της επιρροή, ώστε μέχρι τη ΔΕΘ να έχει παγιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

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Αν η ανοδική τάση που καταγράφεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις συνεχιστεί, τότε από το φθινόπωρο η πολιτική συζήτηση δεν θα αφορά, όπως σήμερα, το ποιος ηγείται της αντιπολίτευσης - αν και αυτό φαίνεται ήδη να έχει κριθεί - αλλά κατά πόσο η ΕΛΑΣ μπορεί να εξελιχθεί στον πρώτο πραγματικά ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Με άλλα λόγια, το ερώτημα δεν θα είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην πολιτική σκηνή, αλλά αν μπορεί να μετατρέψει τη σημερινή δυναμική σε ένα πλειοψηφικό ρεύμα.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί και την ένταση των πολιτικών αντιδράσεων που προκάλεσε η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού απ’ όλες τις πλευρές. Διότι η συζήτηση δεν αφορά πλέον την επανεμφάνιση ενός πρώην πρωθυπουργού, αλλά την ανάδειξη ενός πολιτικού φορέα που μέσα σε ελάχιστες ημέρες καταγράφεται ως ηγετική δύναμη στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης και ως ο πιθανότερος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη φάση του πολιτικού κύκλου, που οπωσδήποτε δεν θα αντίστοιχος των προηγούμενων.

Αναλυτικά τα ευρήματα σχετικά με την πρόθεση ψήφου για τα τέσσερα πρώτα κόμματα στις τελευταίες έξι δημοσκοπήσεις:

PRORATA

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΕΛΑΣ: 14,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%

ΠΑΣΟΚ: 8,5%

METRON ANALYSIS

Νέα Δημοκρατία: 22,7%

ΕΛΑΣ: 12,1%

ΠΑΣΟΚ: 9%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,3%

PULSE

Νέα Δημοκρατία: 25,5%

ΕΛ.Α.Σ.:13,5%

ΠΑΣΟΚ: 10%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%

ALCO

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

ΕΛΑΣ: 12,8%

ΠΑΣΟΚ: 10%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%

REAL POLLS

Νέα Δημοκρατία: 27,5%

ΕΛΑΣ: 14,1%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 11,4%

ΠΑΣΟΚ: 8,6%

MARC