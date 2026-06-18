«Μιλήσαμε για την ειρήνη σε μία κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή» λέει στο βίντεο μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

Το πρώτο ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων του ήταν στην Κύπρο. Το ίδιο έκανε και μετά την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματός του ΕΛΑΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην Κύπρο για την 3η Διεθνή Διάσκεψη του ΙΝΑΤ όπου όπως λέει ο ίδιος «είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε με σημαντικές προσωπικότητες απ’ όλο τον κόσμο για τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά κυρίως το πώς μπορούν να εξαλειφθούν. Παράλληλα μιλήσαμε και για την ειρήνη σε μία κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή».

Στο νέο βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει έναν απολογισμό της επίσκεψής του στην Κύπρο με πλάνα από το ταξίδι, τις συναντήσεις και τις επαφές που είχε εκεί, από το προεδρικό Μέγαρο με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και στην 3η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου «Αλέξη Τσίπρας» όπου συμμετείχε.

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