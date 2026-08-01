Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τα χρέη και τις χρηματοδοτήσεις

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις και τα χρέη των κομμάτων.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με ανακοίνωση της αρχικά ανέφερε ότι «Το θέμα των υπέρογκων χρεών των κομμάτων προς τις τράπεζες, δεν αποτελεί για μας άλλη μια ευκαιρία αντιπαράθεσης, αλλά πρόβλημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και της λειτουργίας της δημοκρατίας. Γιατί η λογοδοσία δεν μπορεί να σταματά στην πόρτα των πολιτικών κομμάτων. Και οι κανόνες δεν μπορεί να μην ισχύουν για όλους.

Όταν ζητάς από κάθε πολίτη να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις, τότε οφείλεις να εφαρμόζεις τον ίδιο κανόνα και για τα κόμματα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Σήμερα τα δύο κόμματα που έχουν τραπεζικές οφειλές άνω του 1,1 δις ευρώ, συνεχίζουν να λαμβάνουν δημόσιο χρήμα είτε από την κρατική χρηματοδότηση είτε από εισφορές βουλευτικών αποζημιώσεων. Και παρόλα αυτά το χρέος τους μεγαλώνει.

Αν επρόκειτο για μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν θα υπήρχε περίπτωση να συνεχίσει να λαμβάνει δημόσιο χρήμα. Τα κόμματα όμως συνεχίζουν. Κάποιες φορά μάλιστα, όπως συμβαίνει με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με νομικά κόλπα και διαφορετικό ΑΦΜ, καταφέρνουν να αποφεύγουν την αποπληρωμή των χρεών τους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταθέτει μια συγκεκριμένη θεσμική πρόταση- δέσμευση. Το 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης των υπερχρεωμένων κομμάτων θα κατευθύνεται υποχρεωτικά στην αποπληρωμή των τραπεζικών τους δανείων. Και όσοι εκλέγονται με αυτά τα κόμματα – βουλευτές, ευρωβουλευτές και αιρετοί – θα συμβάλλουν υποχρεωτικά, το μισό των βουλευτικών τους αποζημιώσεων στο κόμμα που τους εξέλεξε, για την αποπληρωμή των κομματικών χρεών.

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Τέλος, κάθε χρόνο θα δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με πλήρη διαφάνεια πόσα πραγματικά χρωστά και πόσα πραγματικά αποπληρώνει κάθε κόμμα. Δεν ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα τίποτα περισσότερο από αυτό που ζητούν καθημερινά από τους πολίτες. Υπευθυνότητα. Συνέπεια. Λογοδοσία».

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε: «Χωρίς να δίνει την παραμικρή απάντηση για τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει με θράσος τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ.

Έχει λύσει προφανώς το ζήτημα της λειτουργίας του δικού του κόμματος μέσα από τις χορηγίες της ολιγαρχίας. Κρίμα που δεν θα εφαρμόσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε μέσα στα χρέη και με εργαζόμενους στα όρια της οικονομικής απόγνωσης και κατόπιν μεθόδευσε να βυθίσει στο πολιτικό τέλμα.

Ο Πρωθυπουργός που υπέκυψε στις ορέξεις των τραπεζών, έφερε τα funds στην Ελλάδα και κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτοανακηρύσσεται έντιμος και αυτοθαυμάζεται. Αργά κατάλαβε μέσα στην αλαζονεία του πώς πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Τον πήραν χαμπάρι και οι πιο καλοπροαίρετοι.

Στην προσπάθειά του να φτάσει στην «Ιθάκη» της προσωπικής του φιλοδοξίας, παραδόθηκε στα συμφέροντα και κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη.

Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων».