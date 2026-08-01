Μονομέτωπος κατά του Αλέξη Τσίπρα μέχρις εσχάτων.

Την ημέρα που καίγεται από άκρη σε άκρη ολόκληρη η χώρα, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να βγάλει όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις ανακοινώσεις - όχι για να καταγγείλει την κυβέρνηση ή τον κρατικό μηχανισμό, αλλά για να καταγγείλει την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα για αδιαφάνεια.

Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθεί κανείς στα χρέη μισού δισ. του ΠΑΣΟΚ ή στην προσπάθεια αντιπερισπασμού με τα οικονομικά της ΕΛΑΣ, αφού στην προτεραιοποίηση αυτή της Χαριλάου Τρικούπη και την επιλογή «στόχου» συμπυκνώνεται η στρατηγική που χαράσσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με όρους πλέον υπαρξιακούς: Εμού θανόντος, γαία πυρί μιχθήτω. Επομένως μονομέτωπος κατά του Αλέξη Τσίπρα μέχρις εσχάτων.

Πρόκειται για μία στρατηγική που de facto λειτουργεί υπέρ της κυβερνώσας Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο προφανώς ουδόλως απασχολεί τα ηγετικά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ. Το αντίθετο μάλλον, αν συνυπολογίσει κανείς τις εντεινόμενες πιέσεις για προγραμματικό πλαίσιο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, που ζητούν κορυφαία στελέχη του, όπως αποκάλυψαν χθες τα «Παιχνίδια Εξουσίας»...

Ν.Α.