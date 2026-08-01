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Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο καβάλησε το τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Τροχαίο με έναν νεκρό από σύγκρουση δύο φορτηγών σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/8) στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Το τροχαίο, σύμφωνα με το lamiareport.gr, σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με την Τροχαία να κλείνει προσωρινά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο καβάλησε το τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες.

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Το φορτηγό που τυλίχτηκε στις φλόγες κάηκε ολοσχερώς, ωστόσο ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει, όμως ο οδηγός του άλλου φορτηγού που τούμπαρε ανασύρθηκε νεκρός.

Λόγω της φωτιάς η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στο σημείο.

Για τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη γίνεται εκτροπή στο 115ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Κάστρου.

Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.