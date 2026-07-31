Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο του 27χρονου πυροσβέστη.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το Αγρίνιο αποχαιρέτησε τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης της μεγάλης φωτιάς στο Γύθειο. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία για να συνοδεύσουν τον νεαρό πυροσβέστη στην τελευταία του κατοικία, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του. Το συγκινητικό σύνθημα «Αθάνατος» αντήχησε την ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες και την καμπάνα να χτυπά πένθιμα.

Τιμές από το Πυροσβεστικό Σώμα

Συνάδελφοί του, φορώντας τις επίσημες στολές τους, απέδωσαν τις προβλεπόμενες τιμές, αποχαιρετώντας έναν νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Οι πιο δύσκολες στιγμές εκτυλίχθηκαν δίπλα στην οικογένειά του, με τους γονείς και τους οικείους του να τον συνοδεύουν στο ύστατο ταξίδι μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης.

Μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο αξιωματικό.

Ο ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1999 στο Αγρίνιο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστης το 2017. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ανθυποπυραγών το 2023. Υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου. Απεβίωσε τις απογευματινές ώρες της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική στην μνήμη του οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Σώματος θα κυματίζουν μεσίστιες (από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου) ως ένδειξη πένθους.

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Το συλλυπητήριο μήνυμα του αρχηγού της Πυροσβεστικής

Τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Αγερανό Γυθείου, εξέφρασε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, σε συλλυπητήριο μήνυμά του. Όπου και σημειώνει ότι «Εκπροσωπώντας σύσσωμη την πυροσβεστική οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον συνάδελφο ανθυποπυραγό Λαιμοδέτη Κωνσταντίνο, που απροσδόκητα έφυγε σαν ήρωας από κοντά μας, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια. Ένας νέος άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειά του και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη».