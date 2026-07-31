Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ώστε να εκκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία με τα λιγότερα δυνατά κενά στα σχολεία.

Με γοργούς ρυθμούς κυλά ο σχεδιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς, τις προσλήψεις αναπληρωτών και τις τοποθετήσεις στις σχολικές μονάδες. Η περίοδος του Αυγούστου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μέσα σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθούν σημαντικές διαδικασίες που θα καθορίσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα στελεχώσει τα σχολεία από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, οι διαδικασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά, με πρώτο βήμα τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και στη συνέχεια τις προσλήψεις των αναπληρωτών.

Οι δηλώσεις περιοχών για τους μόνιμους διορισμούς

Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στους πίνακες διορισμών αναμένεται να κληθούν να υποβάλουν τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν, με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί στην εκπαίδευση. Οι τελικές τοποθετήσεις θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των διαθέσιμων οργανικών θέσεων, τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες, αλλά και τις προτιμήσεις που θα δηλωθούν. Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά την ανακοίνωση των ονομάτων των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν μόνιμα. Με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό, η ανακοίνωση των διορισμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως και τις 18 Αυγούστου.

Σκυτάλη στις προσλήψεις αναπληρωτών

Μετά την ολοκλήρωση των μόνιμων διορισμών, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Οι αναπληρωτές εκτιμάται ότι θα κληθούν να δηλώσουν περιοχές προτίμησης περίπου από τις 19 έως και τις 25 Αυγούστου. Η διαδικασία αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, οι οποίοι κάθε χρόνο καλύπτουν σημαντικές ανάγκες στα σχολεία, τόσο στη γενική εκπαίδευση όσο και στην ειδική αγωγή. Οι προσλήψεις αναπληρωτών πραγματοποιούνται με βάση τα κενά που προκύπτουν μετά τους μόνιμους διορισμούς, τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, τις άδειες και τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν έγκαιρα, ώστε οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, οι αναπληρωτές αναμένεται να παρουσιαστούν στα σχολεία το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Παρότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει τον έως τώρα σχεδιασμό, οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν ελαφρώς ανάλογα με την πορεία των διοικητικών διαδικασιών και τις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.