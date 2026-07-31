Ο θάνατος του νεαρού αξιωματικού δεν προκλήθηκε από κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Με τιμές ήρωα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο Αγρίνιο ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης που έχασε την ζωή του στη φωτιά στο Γύθειο, την ώρα που η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατό του αποσαφηνίζει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο αξιωματικός κατέληξε από εισπνοή τοξικών καπνών.

Το πόρισμα διαψεύδει τις αρχικές εκτιμήσεις

Όπως αναφέρεται στο επίσημο πόρισμα, ο θάνατος του νεαρού αξιωματικού δεν προκλήθηκε από κάποιο παθολογικό πρόβλημα, αλλά από την έκθεσή του στους ιδιαίτερα επικίνδυνους καπνούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Γύθειο.

Η διαπίστωση αυτή ανατρέπει τις πρώτες πληροφορίες που είχαν διακινηθεί αμέσως μετά την τραγωδία και αποσαφηνίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης εν ώρα καθήκοντος.

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους

Ο νεαρός υποδιοικητής συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι συνάδελφοί του έχασαν την επικοινωνία μαζί του, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις μέσω ασυρμάτου.

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Περίπου μία ώρα μετά την οριοθέτηση της φωτιάς, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ στους συναδέλφους του και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αντιδράσεις από τους Εποχικούς Πυροσβέστες

Η δημοσιοποίηση της ιατροδικαστικής έκθεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους Εποχικούς Πυροσβέστες. Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε να αποδοθεί ο θάνατος του υποδιοικητή σε παθολογικά αίτια, υποβαθμίζοντας – όπως καταγγέλλουν – το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει πως ο αξιωματικός έπεσε στο καθήκον, εκτελώντας το έργο του υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Σε ανακοίνωσή τους στο facebook οι εποχικοί πυροσβέστες αναφέρουν: «Από εισπνοή καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου Υποδιοικητή Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης».