Οι απεγκλωβισθέντες από την φωτιά του Αγίου Βασιλείου φτάνουν στην Λιβαδόστρατα με σκάφη.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, όπου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί συνεχίζει να μαίνεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής, περίπου 200 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διά θαλάσσης από την περιοχή, με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, πλοιαρίων της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος. Οι πολίτες μεταφέρονται με ασφάλεια προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται προκειμένου να απομακρυνθούν όλοι όσοι παραμένουν στην παραλιακή ζώνη. Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου, με στόχο την ασφαλή μεταφορά των κατοίκων και επισκεπτών.

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Στην περιοχή επιχειρούν ιδιωτικά σκάφη, πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ συνεχώς ενισχύονται τα μέσα που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης. Παράλληλα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απεγκλωβίστηκαν 40 επιπλέον άτομα από ιδιωτικά σκάφη και πλοιάριο Π.Υ. από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας. Οι απεγκλωβισθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή «Λιβαδόστρατα».

Πύρινος εφιάλτης στη Βοιωτία: Η θάλασσα έγινε δρόμος διαφυγής για κατοίκους

Στον Άγιο Βασίλειο, κάτοικοι απομακρύνονται δια θαλάσσης με τη συνδρομή πλωτών μέσων της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, αλλά και ιδιωτών. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα σκάφη προσεγγίζουν την ακτή, προκειμένου να μεταφέρουν κατοίκους σε ασφαλή σημεία. Μεταξύ των ανθρώπων που χρειάστηκε να απομακρυνθούν ήταν ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά. Η επιχείρηση πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσταση και δημιουργούν προβλήματα στην ορατότητα.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα της Βοιωτίας, με τις πυρκαγιές στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας να προκαλούν μεγάλη κινητοποίηση. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και περιορίζουν τις δυνατότητες των εναέριων μέσων.

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Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα και οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από τον Άγιο Βασίλειο με κατεύθυνση προς ασφαλέστερες περιοχές, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.