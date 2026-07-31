Φωτιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας, ήχησε 112 για εκκένωση προς Γήπεδο Σελλάδων.

Φωτιά ξέσπασε στο Κομπότι Άρτας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Ειδικότερα, επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες, 1 ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.

{https://x.com/112Greece/status/2083159590019924352}

Φωτιά στην Άρτα: Ήχησε το 112 για εκκένωση από το Κομπότι προς το γήπεδο Σελλάδων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Άρτα, καθώς δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κομπότι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας όσους βρίσκονται στο Κομπότι να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Σελλάδων για την ασφάλειά τους. Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών.

{https://x.com/112Greece/status/2083168438130745544}