Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στην κάμερα του ΟΡΕΝ και στην ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του πορεία και τη μεγάλη του συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα 30 χρόνια τις δισκογραφικής του πορείας.

Συγκεκριμένα, στις 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος θα παραχωρήσει μία ανοιχτή συναυλία με ελεύθερη είσοδο προκειμένου να γιορτάσει τα 30 του χρόνια στη μουσική σκηνής της Ελλάδας.

Μιλώντας αρχικά για την επετειακή εμφάνισή του ανέφερε: «Θα γίνει μια γιορτή στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη μου. Νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλη την Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης, γιατί απευθύνομαι σε όλη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες, και όχι μόνο. Θεωρώ ότι θα είναι στιγμή συνάντησης για όσους αγαπάτε τα τραγούδια του Ρέμου. Μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχουμε αυτά τα 30 χρόνια και μαζί με φίλους, επισκέπτες και εκπλήξεις που θα υπάρξουν, πιστεύω ότι, θα γράψουμε ιστορία… Νιώθω ότι θα είναι μία πολύ μεγάλη συναυλία. Είναι μια τεράστια παραγωγή… Η συναυλία θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης…».

Αντώνης Ρέμος για την απόφασή του να απέχει απο τις ζωντανές εμφανίσεις

Υπενθυμίζεται ότι, στο τέλος της φετινής σεζόν, ο Αντώνης Ρέμος μέσω ανάρτησής του αποκάλυψε ότι θα απέχει από τις ζωντανές του εμφανίσεις για ένα χρονικό διάστημα. Αναφερόμενος στην απόφασή του, σχολίασε:

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«Είπα ότι στα 30 χρόνια θα κάνω μια μικρή διακοπή από τις ζωντανές μου εμφανίσεις με το κοινό. Από εκεί και πέρα εννοείται συνεχίζω. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε καινούργιο δίσκο, καινούργια τραγούδια… Η πορεία μας συνεχίζεται, γίνεται ένα restart. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή».

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