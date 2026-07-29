Όλες οι συναυλίες που έρχονται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, από τις 3 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η συναυλιακή σεζόν της Μουσικής Τεχνόπολης συνεχίζεται δυναμικά και τον Σεπτέμβριο, με το δεύτερο μέρος του φετινού προγράμματος να ολοκληρώνει ένα ακόμη καλοκαίρι ζωντανής μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.



Από τον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι τα Μωρά στη Φωτιά, τους Nightstalker και τις Σκιαδαρέσες, ο Σεπτέμβριος φέρνει στην Τεχνόπολη ένα από τα πιο πλούσια συναυλιακά προγράμματα του καλοκαιριού.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Από την κρητική παράδοση και το λαϊκό τραγούδι μέχρι τη ροκ, το punk, τη metal σκηνή, την ελληνική ανεξάρτητη μουσική και την k-pop, ο Σεπτέμβριος στη Μουσική Τεχνόπολη συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό τοπίο με επετειακές συναυλίες, ιδιαίτερες συμπράξεις, αγαπημένους καλλιτέχνες και φεστιβάλ. Παράλληλα, σας καλούμε να ενισχύσετε το κοινωνικό φαρμακείο του ΚΥΑΔΑ, φέρνοντας μαζί σας φαρμακευτικά είδη που δεν χρειάζεστε πλέον για να προσφερθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Σας περιμένουμε να κλείσουμε μαζί ένα υπέροχο μουσικό καλοκαίρι κάνοντας ταυτόχρονα μία πολύτιμη πράξη αλληλεγγύης».

Η αυλαία της Μουσικής Τεχνόπολης ανοίγει στις 3 Σεπτεμβρίου και κλείνει στις 20 του μήνα με συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με 16 βραδιές ζωντανής μουσικής, η Μουσική Τεχνόπολη ολοκληρώνει τη φετινή της διαδρομή, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τους σημαντικότερους συναυλιακούς θεσμούς της Αθήνας. Ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον τελευταίο μήνα ενός προγράμματος που έχει –για ακόμη μία φορά– αγκαλιάσει διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις και κοινά, κλείνοντας με την υπόσχεση να επανέλθει την επόμενη σεζόν ακόμη πιο πλούσιο και δυνατό.

Τα συναυλιακά ραντεβού του Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Γρηγόρης Σαμόλης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας Συμμετέχουν: Θανάσης Βασιλόπουλος, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Κος Κ., Μπάμπης Στόκας, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, Εβελίνα Αγγέλου, Χρυσή Παπαγιαννούλη, Αναστασία Φεργαδιώτη, Τρίο Λατρείο

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου Σπύρος Γραμμένος Guests: Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος

Σάββατο 5 & Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου K-POP FEVER

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου Σκιαδαρέσες

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου Χατ Τρικ – Fundracar

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου Χατζηφραγκέτα

Παρασκευή 11 & Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου Rock Hard Festival

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Rationalistas

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου EuroHoops Legends

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 40 Χρόνια Μωρά στη Φωτιά Guests: TBA

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Nightstalker – Special Anniversary Show Guests: Alex K, μέλη από VIC, 1000mods & Planet of Zeus

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου Γιώργος Μαζωνάκης | 33 Χρόνια

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.