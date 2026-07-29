Ο 30χρονος είχε λάβει εντολή για επίθεση στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να παρέλαβε, λίγο πριν τη σύλληψή του, την περασμένη Παρασκευή στην Άνω Γλυφάδα, μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιακου.

Οι αρχές εκτιμούν πως ενδεχόμενοι στόχοι ήταν επίσης ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, δυο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 30χρονος αφορούν παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε στην απολογία του όσα και προανακτικά, ότι δηλ. είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση , να τοποθετήσει την χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 χιλιάδων ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού.

Ο 30χρονος είχε παραλάβει την αμυντική χειροβομβίδα σε ένα ποτήρι που του έδωσε ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος είναι πρόσωπο γνωστό στις αστυνομικές Αρχές από υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και εκβιασμών αλλά διαφεύγει όμως μέχρι στιγμής τη σύλληψη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για ηθική αυτουργία στην διακεκριμένη κατοχή όπλου κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο.