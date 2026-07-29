H ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» κυκλοφόρησε στο Disney+

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» (The Devil Wears Prada 2) της 20th Century Studios, είναι τώρα διαθέσιμη για streaming στο Disney+.



Η Μέριλ Στριπ, η Άν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, επιστρέφουν στους λαμπερούς δρόμους της Νέας Υόρκης και στα γραφεία του Runway Magazine, είκοσι χρόνια μετά από την πρώτη ταινία.

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» σημείωσε τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής 690,9 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, γεγονός που την κατατάσσει (μέχρι στιγμής) στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας λίστας με τις πιο εμπορικές ταινίες του 2026, πίσω από τα: Toy Story 5, Michael και The Super Mario Galaxy Movie.

Στο σίκουελ η Άντι Σακς (Χάθαγουεϊ) επιστρέφει στο περιοδικό Runway ως νέα αρχισυντάκτρια κι εκεί βρίσκει το αυστηρό, πρώην αφεντικό της, Μιράντα (Στριπ) να έρχεται αντιμέτωπη με απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την λαμπερή αυτοκρατορία της. Άσπονδες φίλες από τα παλιά και νέα πρόσωπα ανεβαίνουν στην πασαρέλα.

{https://youtu.be/PMd1at7OwiE?si=k_KnLS051pFgIjUU}



Μεγάλη μερίδα του ξένου Τύπου, έχει γράψει εγκωμιαστικά σχόλια για την ταινία, όπως αυτό της Jazz Tangcay του Variety, που μεταξύ άλλων σημειώνει ότι είναι «η τέλεια συνέχεια που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το σενάριο της Aline Brosh McKenna είναι ευφυές και πνευματώδες. Θα αναφερόμαστε σε αυτό για χρόνια».



H ταινία κυκλοφόρησε στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 30 Απριλίου 2026.