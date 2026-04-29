«Η τέλεια συνέχεια που ξεπέρασε κάθε προσδοκία», αναφέρει ο ξένος Τύπος για το σίκουελ του «The Devil Wears Prada».

«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους αύριο Πέμπτη 30 Απριλίου, ωστόσο έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις από τις δημοσιογραφικές προβολές που χαρακτηρίζουν την ταινία ως «γοητευτική και διασκεδαστική» και ότι προορίζεται να γίνει «τεράστια επιτυχία».

Ο δημοσιογράφος ψυχαγωγίας Ντάνιελ ΜπαπτίσταDaniel Baptista έγραψε στο X ότι το «The Devil Wears Prada 2» είναι μια «διασκεδαστική και δυναμική συνέχεια» που σηματοδοτεί μια φυσική επιστροφή για τις πρωταγωνίστριες Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ, προσθέτοντας: «Είναι οικείο με τον καλύτερο τρόπο, επίκαιρο με τον σωστό τρόπο και αξίζει σίγουρα την αναμονή».

Η Jazz Tangcay του Variety, μεταξύ άλλων σημειώνει ότι είναι «η τέλεια συνέχεια που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το σενάριο της Aline Brosh McKenna είναι ευφυές και πνευματώδες. Θα αναφερόμαστε σε αυτό για χρόνια. Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ παραμένουν υπέροχες. Τα κοστούμια είναι εκπληκτικά και η μουσική επένδυση είναι καταπληκτική».

Ο συντάκτης του THR, Alex Werpin, χαρακτήρισε το σίκουελ ως «καυστική παρωδία των μέσων ενημέρωσης, με το περιτύλιγμα υψηλής μόδας», προσθέτοντας: «Κάθε δημοσιογράφος που θα τη δει θα νιώσει αμηχανία αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα».

«Το “The Devil Wears Prada 2” δεν έχει κανένα δικαίωμα να είναι τόσο καλό όσο είναι», προσθέτει ο Erik Anderson του Awards Watch και συνεχίζει λέγοντας ότι η Χάθαγουεϊ «είναι η πιο ζωντανή σταρ μας».

Hard to imagine anyone who’s a fan of the first film being disappointed with THE DEVIL WEARS PRADA 2. It’s funny, charming, and filled with genuinely heartwarming payoffs. Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, and Stanley Tucci slip back into their roles as if no time has… pic.twitter.com/9Wi9FMI6or April 27, 2026

Η Μέριλ Στριπ επιστρέφει για το «The Devil Wears Prada 2» μαζί με τα αρχικά μέλη του καστ, την Αν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, καθώς και τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ.

Really had fun with The Devil Wears Prada 2.



Rare legacy sequel that doesn’t bungle its plot modernization. Keeps the spirit of the original, mostly the same visual feel and simply delivers a good time at the movies. pic.twitter.com/rS8kSjtD8Y — Kenjac (@JackKennedy) April 28, 2026

Η δημοτικότητα της ταινίας έχει εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία 20 χρόνια από την κυκλοφορία της, σε τέτοιο βαθμό που τα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» στους δρόμους της Νέας Υόρκης αποδείχθηκαν δύσκολα για το καστ και το συνεργείο, καθώς θαυμαστές και παπαράτσι κατέκλυζαν τον χώρο των γυρισμάτων για να παρακολουθούν κάθε τους κίνηση. Η Στριπ δήλωσε στο Harper’s Bazaar ότι «ανησύχησε» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων λόγω της αίσθησης που προκάλεσε η ταινία.

«Παρόλο που γνωρίζαμε την απήχηση που είχε η πρώτη ταινία πριν από δύο δεκαετίες, νομίζω ότι κανένας μας δεν ήταν προετοιμασμένος για την έκπληξη που μας περίμενε, με την καλοσύνη και το έντονο ενδιαφέρον που μας κατέκλυσαν», είπε η Μέριλ Στριπ.