Δείτε το τρέιλερ για το ψυχολογικό θρίλερ «Verity» με πρωταγωνίστρια την Αν Χάθαγουεϊ.

Κυκλοφόρησε από την Amazon MGM Studios το πρώτο τρέιλερ για το ψυχολογικό θρίλερ Verity» με πρωταγωνίστρια την Αν Χάθαγουεϊ.

Πρόκειται για μία ταινία βασισμένη στο βιβλίο της συγγραφέως Κόλιν Χούβερ με τα πρώτα πλάνα να αποπνέουν ένα έντονο μυστήριο, ένταση, φόβο και εμμονή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το σενάριο υπογράφει ο Νικ Αντόσα σε σκηνοθεσία του Μάικλ Σοουγουόλτερ, με πρωταγωνιστές την Αν Χάθαγουεϊ, Ντακότα Τζόνσον και Τζος Χάρτνετ.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ακολουθεί μία συγγραφέα που μετακομίζει σε ένα ερημικό σπίτι της οικογένειας της, όταν ξαφνικά εντοπίζει ένα χειρόγραφο με σοκαριστικά μυστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παραγωγή αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους από τις 2 Οκτωβρίου του 2026.