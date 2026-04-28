Ανέβηκε στα προγνωστικά ο Akylas για τη Eurovision 2026!

Λίγες εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη βραδιά της Eurovision 2026 και τον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου στη Βιέννη, με τον Akyla να βρίσκεται σε αναβρασμό προετοιμασιών.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, έχει κερδίσει τις θετικές εντυπώσεις του κοινού από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του «Ferto», ενώ κατά τη διάρκεια του promo tour του, κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό της Eurovision και σε άλλες ευρωπαϊκές σκηνές, εκτός συνόρων.

Παράλληλα, τα προγνωστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα έφερναν τον Akyla πολύ κοντά στην πρώτη θέση, μία κατάταξη που δέχτηκε διαφοροποιήσεις με την πάροδο του χρόνου.

Η Φινλανδία βρέθηκε να προσπερνά την Ελλάδα, ενώ μέχρι και σήμερα είναι στην 1η θέση. Έτσι, αν και το προηγούμενο διάστημα το «Ferto» είχε βρεθεί εκτός πεντάδας, το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, έγινε γνωστό ότι αναδείχθηκε εκ νέου και πλέον βρίσκεται στην 4η θέση των προγνωστικών, ενώ προηγείται η Φινλανδία, η Δανία και η Γαλλία.

Παράλληλα, ο 27χρονος καλλιτέχνης, μέσα από μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έφερε στο φως της δημοσιότητας την βαλκανική εκδοχή του «Ferto», μία δημιουργία του Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς.

