Η κακοκαιρία που επηρεάζει τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από το απόγευμα.

Σε κλοιό κακοκαιρίας θα βρεθούν αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Σάββατο, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους βοριάδες στα πελάγη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Οι περιοχές στο «κόκκινο» και οι ώρες αιχμής

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα εξελιχθούν σε τρία βασικά κύματα ανάλογα με την ώρα:

Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία : Τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες ώρες της ημέρας.

: Τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες ώρες της ημέρας. Θράκη και Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου : Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, όπου οι καταιγίδες θα διαρκέσουν μέχρι το πρωί.

: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, όπου οι καταιγίδες θα διαρκέσουν μέχρι το πρωί. Σποράδες και Εύβοια: Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και θα επηρεάσει τις περιοχές αυτές έως και τις προμεσημβρινές ώρες.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το σκηνικό θα είναι σαφώς πιο ήπιο, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν παροδικά το πρωί στο Ιόνιο, μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.