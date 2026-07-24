Από την κακοκαιρία εξπρές θα επηρεαστεί και το λεκανοπέδιο της Αττικής - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, αναλυτικά η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Ενόσω η κακοκαιρία είναι σε πλήρη εξέλιξη με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και το χαλάζι ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιό του προειδοποιεί για «δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία μεσούντος του θέρους».

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο και τις Σποράδες. Οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν αιφνίδιες πλημμύρες σε περιοχές όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6tlmyan2l5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο κ Ζιακόπουλος επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης προσοχής στις μετακινήσεις, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο αλλά και στην θάλασσα. Όπως σημειώνει «Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι ταξιδεύουν, οι κατασκηνωτές και αυτοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι στα πελάγη θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6w4ly7fnyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες το Σάββατο – Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Το Σάββατο (25/7) αναμένονται παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους στα πελάγη να φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση, μετά την απότομη αλλαγή του καιρού που έφερε το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα.

Η αναλυτική πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Ατμοσφαιρική διαταραχή κινείται από την κεντρική Ευρώπη προς την περιοχή μας και την Παρασκευή θα επηρεάσει με βροχές και καταιγίδες τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Επισημαίνεται ότι οι καταιγίδες κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά Ελλάδα - Εύβοια και το Β-ΒΔ Αιγαίο θα είναι έντονες, κάτι που σημαίνει ότι θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις ή/και από ισχυρές βροχοπτώσεις ικανές να προκαλέσουν αιφνίδιες πλημμύρες. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι ταξιδεύουν, οι κατασκηνωτές και αυτοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι στα πελάγη θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση.

Το Σάββατο (25/7), παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και κυρίως στο Β. Αιγαίο και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΒΔ με ένταση στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Κυριακή (26/7), αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΔ 4 με 6 και πρόσκαιρα στην Α. Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Τη Δευτέρα (27/7), στη δυτική, την κεντρική και βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικοί όμβροι ή / και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ΒΔ ως 5 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και σύμφωνα με πρώτες ενδείξεις οι μέγιστες τιμές της θα φθάσουν στα ηπειρωτικά τους 39 και στα νησιά τους 35 βαθμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6s7805gcqp?integrationId=40599y14juihe6ly}