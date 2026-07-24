H έντονη βροχόπτωση συνοδεύτηκε από πυκνή χαλαζόπτωση με την Λαμία να βρίσκεται στο «μάτι» της κακοκαιρίας.

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Λαμία, καθώς η κακοκαιρία που σαρώνει αρκετές περιοχές της χώρας εκδηλώθηκε με ένταση στην πόλη και τις γύρω περιοχές.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η έντονη βροχόπτωση συνοδεύτηκε από πυκνή χαλαζόπτωση, δημιουργώντας ένα λευκό τοπίο σε δρόμους και πεζοδρόμια. Το φαινόμενο προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις των οδηγών, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης, με το χαλάζι να πέφτει με μεγάλη ένταση και τους κατοίκους να αναζητούν καταφύγιο. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και τοπικά θυελλώδεις ανέμους.

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