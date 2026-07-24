Το πετρέλαιο Μπρεντ διαμορφώθηκε στα 97,10 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 3,6%.

Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου Μπρεντ την Παρασκευή, υποχωρώντας περισσότερο από 3%, ωστόσο παραμένουν σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών, καθώς η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Το Μπρεντ διαμορφώθηκε στα 97,10 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 3,6%, αλλά έχοντας καταγράψει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 10%.

Η μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας τροφοδοτείται από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε για 13η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, πλήττοντας κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες υποδομές επιτήρησης και ναυτικές δυνατότητες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της απειλής που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή συνεχίζεται με την προστασία αμερικανικών δυνάμεων.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «μαζικής επίθεσης» κατά του Ιράν, μεγαλύτερης από οποιαδήποτε προηγούμενη στη διάρκεια της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρήσει την Τεχεράνη υπεύθυνη για οποιαδήποτε νέα επίθεση των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι, μετά τους ισχυρισμούς της οργάνωσης ότι έπληξε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε βάση στην Ιορδανία, εντείνοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.