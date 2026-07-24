Η πολύχρονη διαμάχη για τον χρυσό της Βενεζουέλας.

Εν μέσω πολιτικής αναταραχής και των συνεπειών των φονικών σεισμών, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας προσπαθεί να δώσει και μια μάχη για τον χρυσό της χώρας που βρίσκεται σε ένα από τα μεγαλύτερα θησαυροφυλάκια του κόσμου.

Το Καράκας θέλει η κεντρική τράπεζα της Βρετανίας να επιστρέψει τους 31 τόνους ράβδων χρυσού που είχε καταθέσει εκεί το 2008, λέγοντας ότι χρειάζεται τα χρήματα για τις προσπάθειες ανάκαμψης μετά τον διπλό σεισμό, ο οποίος σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους και προσκάλεσε οικονομικό πλήγμα, αντίστοιχο του 6% του ΑΠΕ της χώρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η διαμάχη για τον χρυσό της Βενεζουέλας

Δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός η κεντρική τράπεζα της Βρετανίας να έχει τα αποθέματα χρυσού άλλης χώρας. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα θησαυροφυλάκια στον κόσμο όπου βρίσκονται περίπου 400.000 ράβδοι χρυσού, ανάμεσά τους δεκάδων άλλων χωρών. Όμως, στην περίπτωση της Βενεζουέλας υπάρχει πρόβλημα.

Η μοίρα του χρυσού της Βενεζουέλας- η αξία του οποίου εκτιμάται σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα- αποτελεί αντικείμενο διαμάχης εδώ και χρόνια, με εμπλοκή της βρετανικής κυβέρνησης και του Νικολάς Μαδούρο.

Η τράπεζα «πάγωσε» τον χρυσό όταν η Βρετανία, οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες χώρες αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον Μαδούρο ως νικητή των αμφιλεγόμενων προεδρικών εκλογών του 2018.

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Έκτοτε υπάρχει μια νομική διαμάχη για το θέμα. Όμως, με τον Μαδούρο πλέον υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη- μετά την έφοδο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Βενεζουέλα τον περασμένο Ιανουάριο- το Καράκας θεωρεί πως υπάρχει μια ελπίδα για να πάρει τα χρήματα του.

Οι προσπάθειες της Ροντρίγκες για τον χρυσό

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, που ανέλαβε μεταβατική πρόεδρος μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, έχει ξεκινήσει την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων ανοίγοντας τον πετρελαϊκό τομέα σε αμερικανικές επενδύσεις και απελευθερώνοντας πολιτικούς κρατουμένους. Τώρα ελπίζει σε παρόμοια αποκατάσταση των σχέσεων με τη Βρετανία.

«Αυτός ο χρυσός ανήκει στον λαό μας και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των τρομερών, τραγικών συνεπειών του διπλού σεισμού», δήλωσε η Ροντρίγκες πριν από λίγες ημέρες. «Η Βενεζουέλα έχει τους πόρους για να ανακάμψει, να σταθεί ξανά στα πόδια της», συμπλήρωσε.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί τι ποσοστό του συνολικού αποθέματος χρυσού της Βενεζουέλας αποτελούν οι 31 τόνοι. Πριν από περίπου 20 χρόνια θεωρούνταν ότι η χώρα είχε περίπου 300 τόνους χρυσού. Πρόσφατα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού έκανε εκτίμηση για 161 τόνους.

Η Ροντρίγκες έχει απευθυνθεί μέχρι και στον βασιλιά Κάρολο, με επιστολή στην οποία ζητούσε την απελευθέρωση του χρυσού ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση, παρότι ο μονάρχης δεν εμπλέκεται σε πολιτικές διαμάχες.

Δεν είναι σαφές εάν η νέα βρετανική κυβέρνηση θα ακούσει τις εκκλήσεις. Πάντως, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η τότε υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, είχε δηλώσει ότι το Λονδίνο εξακολουθούσε να μην αναγνωρίζει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και είχε τονίσει πως η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει ανεξάρτητα τις αποφάσεις της.

Πηγή: CNN