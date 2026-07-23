Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.129,60 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 0,54%.

Σε τροχιά συγκρατημένης ανάκαμψης κινούνται οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο ισχυρών πιέσεων. Ωστόσο, οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να δημιουργούν εμπόδια για μια επιστροφή των δύο πολύτιμων μετάλλων στα ιστορικά υψηλά που είχαν καταγράψει στις αρχές του έτους.

Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.129,60 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 0,54%, ενώ το ασήμι υποχωρεί κατά 0,33%, στα 60,10 δολάρια.

Η πλατίνα ενισχύεται κατά 0,61%, στα 1.663,40 δολάρια. Σε αρνητικό έδαφος βρίσκεται το παλλάδιο, το οποίο υποχωρεί κατά 0,37%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 1.305 δολάρια.

Η ανάκαμψη των τελευταίων ημερών αποδίδεται κυρίως σε αγορές σε χαμηλότερες τιμές μετά την προηγούμενη έντονη υποχώρηση και όχι σε ουσιαστική αλλαγή του γεωπολιτικού ή μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Γεωπολιτικές εντάσεις

Οι υψηλότερες αποδόσεις και η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου εξακολουθούν να περιορίζουν την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές ανησυχίες και έχει μεταβάλει τις προσδοκίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να λειτουργούν υποστηρικτικά για τον χρυσό και το ασήμι λόγω του χαρακτήρα τους ως ασφαλών επενδυτικών καταφυγίων. Την ίδια στιγμή, όμως, οι αγορές καλούνται να σταθμίσουν την επιβράδυνση ορισμένων οικονομικών δεικτών στις ΗΠΑ απέναντι στον κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

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Η πορεία του χρυσού αναμένεται να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με τις μεταβολές στις ενεργειακές αγορές, την κατεύθυνση του δολαρίου και τις προσδοκίες για τα αμερικανικά επιτόκια. Οι προοπτικές για το ασήμι εμφανίζονται σχετικά πιο ευνοϊκές, καθώς το μέταλλο μπορεί να επωφεληθεί τόσο από τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια όσο και από μια πιθανή ενίσχυση των βιομηχανικών μετάλλων.

Η διττή φύση του ασημιού αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης από τον χρυσό. Εκτός από τον επενδυτικό του χαρακτήρα, χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία και σε τεχνολογικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα η τιμή του να επηρεάζεται και από τις προοπτικές της παγκόσμιας παραγωγής και τη ζήτηση για μέταλλα όπως ο χαλκός.

Για τον χρυσό, πάντως, παραμένει ο κίνδυνος περαιτέρω διόρθωσης μετά το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 13 ετών, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου. Τεχνικές ενδείξεις στην αγορά, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανοδικές τοποθετήσεις των επενδυτών, ενισχύουν τις ανησυχίες ότι η περίοδος διόρθωσης θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και βάθος.

Ασήμι

Στο ασήμι, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν επίσης αβέβαιες. Ως πιθανότερη ελκυστική ζώνη εισόδου στην αγορά εξετάζεται πλέον το εύρος των 48 έως 50 δολαρίων ανά ουγγιά, χαμηλότερα από προηγούμενες εκτιμήσεις που τοποθετούσαν το αντίστοιχο επίπεδο κοντά στα 55 δολάρια.

Το ισχυρό δολάριο, το αυξημένο κόστος ευκαιρίας και η ασταθής επενδυτική ζήτηση εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προκλήσεις για το ασήμι, το οποίο δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ένα σαφές και σταθερό επίπεδο στήριξης.

Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, ωστόσο, η βιομηχανική χρήση του ασημιού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα. Η αυξανόμενη ζήτηση από προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές, υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και συστήματα υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων ενδέχεται να ενισχύσει τη ζήτηση για το μέταλλο και να του επιτρέψει να εμφανίσει καλύτερες επιδόσεις από τον χρυσό.

Η περαιτέρω πορεία των δύο πολύτιμων μετάλλων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κατεύθυνση των αμερικανικών επιτοκίων, την ισχύ του δολαρίου, τις τιμές της ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Προς το παρόν, η πρόσφατη άνοδος χαρακτηρίζεται περισσότερο ως αντίδραση μετά τις ισχυρές απώλειες παρά ως σαφής επιστροφή σε έναν νέο ανοδικό κύκλο.