Ο αντιδημοφιλής πόλεμος απειλεί με περαιτέρω παγκόσμια οικονομική διαταραχή και αυξάνει τις τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών αυτό το φθινόπωρο.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνεχίζει για 12η νύχτα τα πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς και οι δύο πλευρές στοχεύουν όλο και περισσότερο πολιτικές υποδομές.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι επιθέσεις σχεδιάστηκαν για να «υποβαθμίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα», καθώς οι Αμερικανοί πιέζουν προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ και να αποκαταστήσουν τη ροή της διεθνούς ναυτιλίας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά που το Ιράν θα πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πυραύλους, είτε με ρουκέτες, είτε με drones, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Η ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συνεχείς αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιούνται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες δείχνουν λίγα σημάδια προόδου και οι αξιωματούχοι και των δύο πλευρών παραμένουν αμετακίνητοι στη διαμάχη για τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία παραμένει ως επί το πλείστον κλειστή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για ένα αμυντικό δόγμα «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» μίλησε την Τετάρτη και ο ιρανός ΥΠΕΞ, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί. «Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει μια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση», έγραψε στο X.

Δύο νεκροί στο Ιράν, επιθέσεις στο Κουβέιτ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσίες αργά την Τετάρτη κοντά στις πόλεις Αχβάζ, Ραμσίρ και Αντιμέσκ στο δυτικό Ιράν. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σαλαμτσέχ στα σύνορα με το Ιράκ, δήλωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης νωρίς την Πέμπτη.

Εν τω μεταξύ, στρατιωτικοί αξιωματούχοι στο Κουβέιτ δήλωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η αεράμυνά τους «αντιμετώπιζε επιθέσεις από εχθρικά drones».

Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης που παρέχουν πόσιμο νερό σε άνυδρες γειτονικές χώρες του Κόλπου - κάτι που το διεθνές δίκαιο απαγορεύει, εκτός εάν οι υποδομές χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το κόστος του πολέμου αυξάνεται

Το κλείσιμο των στενών έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τη Μέση Ανατολή, ενώ πλέον η νέα απειλή των Χούθι της Υεμένης κατά της σαουδαραβικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα θέτει σε κίνδυνο ένα άλλο κομβικό σημείο του διεθνούς εμπορίου.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εκτίμησε σε μια θυελλώδη ακρόαση στη Γερουσία ότι οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει μέχρι στιγμής 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο.

Το πετρέλαιο τύπου Brent αυξήθηκε σε περισσότερα από 93 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές. Αυτό αποτελεί άνοδο από τα λιγότερα από 72 δολάρια που ήταν στις αρχές αυτού του μήνα, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν περίπου πριν από τον πόλεμο. Οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν επίσης.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και ενδεχομένως να επιβάλλει τέλη στα στενά, τα οποία ήταν ανοιχτά για όλους και χωρίς διόδια πριν από τον πόλεμο, ενώ ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, φάνηκε να περιφρονεί τις απειλές του Τραμπ.

«Έχουμε πει επανειλημμένα ότι η κατάσταση στα στενά δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διπλωματικές προσπάθειες δεν δείχνουν σημάδια προόδου

Πριν από τα τελευταία πλήγματα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών Εσκάνταρ Μομενί επισκέφθηκε το Πακιστάν, έναν βασικό μεσολαβητή στη σύγκρουση, επιδιώκοντας να αναζωογονήσει τη διπλωματία. Όμως ήταν ασαφές ποια νέα συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε μάχη για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι «η διπλωματία δεν έχει ακυρωθεί» και ότι εξακολουθούν να ανταλλάσσονται μηνύματα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν και Άραβας διπλωμάτης δήλωσε ότι τα κράτη του Κόλπου είναι όλο και πιο απαισιόδοξα για την εύρεση μιας διεξόδου αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών και ανησυχούν ιδιαίτερα για τον τελευταίο γύρο απειλών.

Σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής στις Φιλιππίνες, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις ενέργειες του Ιράν στα στενά.

«Αν δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο στη Μέση Ανατολή όπου ένα κυρίαρχο κράτος μπορεί να αποφασίζει ότι θα ελέγχει μια διεθνή θαλάσσια οδό, θα επιβάλλει διόδια και αν δεν τους πληρώνεις θα ανατινάζει τα πλοία σου, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο που θα επαναληφθεί σε άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», δήλωσε.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, «αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται σοβαροί γι' αυτό», οπότε η εστίαση παραμένει στην προστασία της ναυτιλίας.

Υπενθυμίζεται πως σε απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτεθούν σε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν σύντομα να στοχεύσουν μια υπό κατασκευή ιρανική πυρηνική εγκατάσταση που βρίσκεται θαμμένη βαθιά κάτω από ένα βουνό.

Η τοποθεσία, γνωστή ως «Όρος Pickaxe», βρίσκεται στη νότια πλευρά της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού της Νατάντζ στο Ιράν, η οποία βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ το 2025. Ωστόσο, το Όρος Pickaxe παρέμεινε άθικτο καθώς το Ιράν συνεχίζει τις εκσκαφές στο σημείο.

Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό, ενώ έχει επαναλάβει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα σχεδόν στρατιωτικής ποιότητας αφότου ο Τραμπ ακύρωσε την πυρηνική συμφωνία του 2015 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.