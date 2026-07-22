Προσπαθώντας να πείσει την Γερουσία για πρόσθετες δαπάνες της τάξης των 67 δισ. δολαρίων, ο Χέγκσεθ υποστήριξε πως το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς επιχειρήσεων έχει φέρει τους Ιρανούς «στην χειρότερη θέση που είχαν ποτέ».

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας επέμεινε την Τρίτη ότι το Ιράν βρίσκεται σε άμυνα, παρόλο που αρνήθηκε να προσφέρει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, ενώ αναγνώρισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την περιοχή.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν βρίσκονται «στο ασθενέστερο σημείο τους από στρατιωτική άποψη» μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες νέων αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο Χέγκσεθ. Επέμεινε δε ότι ο Λευκός Οίκος επιτυγχάνει τους στόχους που έχει θέσει: να εμποδίσει το Ιράν να επανεκκινήσει τα προγράμματα κατασκευής πυρηνικών όπλων και να συνεχίσει να τρομοκρατεί χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Έχουν ακόμα δυνατότητες, χωρίς αμφιβολία», είπε στα μέλη της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας. «Αλλά το μέγεθος της ζημιάς που τους προκαλέσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς επιχειρήσεων τους έχει φέρει στη χειρότερη θέση που είχαν ποτέ».

Η εμφάνιση του Χέγκσεθ ενώπιον της επιτροπής αντιπροσώπευε μια ακόμη προσπάθεια της κυβέρνησης να «πουλήσει» τη μη δημοφιλή σύγκρουση ως «αναγκαία δαπάνη», η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, ανέρχεται πλέον σε περίπου 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους πέντε μήνες.

Ο Χέγκσεθ πίεσε τους νομοθέτες να παράσχουν συμπληρωματικά κονδύλια το συντομότερο δυνατό για την κάλυψη αυτών των εξόδων και τη διατήρηση της στρατιωτικής ετοιμότητας. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί της επιτροπής αμφισβήτησαν τόσο την επιτυχία του πολέμου όσο και την ανάγκη για περισσότερα χρήματα, επικαλούμενοι 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε αχρησιμοποίητα κονδύλια από τον περσινό νόμο «One Big Beautiful Bill Act».

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Απέρριψαν δε κατηγορηματικά το αίτημα της κυβέρνησης για συμπληρωματικά κονδύλια ύψους 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς μια τέτοια κίνηση ως σιωπηρή έγκριση της απόφασης της κυβέρνησης να επιτεθεί στο Ιράν.

«Αυτή η κυβέρνηση προσπάθησε να το παρουσιάσει ως αίτημα έκτακτης ανάγκης, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό ως μια προσπάθεια να παρακάμψει την κανονική διαδικασία πιστώσεων», δήλωσε η γερουσιαστής Patty Murray, αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις για 10 συνεχόμενες νύχτες εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ κήρυξε το τέλος της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών. Αξιωματούχοι της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) δήλωσαν ότι οι κινήσεις αυτές έγιναν ως απάντηση στην ιρανική επιθετικότητα κατά πολιτικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Τραμπ έχει ορκιστεί να συνεχίσει την επίθεση μέχρι οι Ιρανοί ηγέτες να υποκύψουν στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Πού θα πάνε τα 67 δισ. δολάρια που ζητά η κυβέρνηση Τραμπ

Ο Χέγκσεθ κατέθεσε ότι ορισμένα από τα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια του κόστους του πολέμου - συμπεριλαμβανομένων των μισθών του στρατού και της υποστήριξης προσωπικού - προϋποθέτουν επιχειρήσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Επικαλέστηκε τις αποζημιώσεις, τις ελλείψεις καυσίμων ζωτικής σημασίας για τις αποστολές και την αντικατάσταση εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε σε πρόσφατες επιχειρήσεις ως τις πιο επείγουσες ανάγκες για χρηματοδότηση.

Αυτά τα έξοδα θα ανέρχονταν σε περίπου 21,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης σχεδόν 46 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για την πολυετή προμήθεια πυρομαχικών υψηλής ζήτησης, υπερηχητικών όπλων και δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones - όλα προτεραιότητες που απαιτούν επίσης άμεση χρηματοδότηση, δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο επικεφαλής του Πενταγώνου επέκρινε τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν για «γραφειοκρατική» και «αμελή» προσέγγιση στις αμυντικές δαπάνες. Κατά το τελευταίο έτος της προεδρίας Μπάιντεν, ο αμυντικός προϋπολογισμός αυξήθηκε μόλις κατά 1% - ποσοστό μικρότερο από τον πληθωρισμό.

Ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε επίσης τις αναφορές ότι η Κίνα και η Ρωσία βοηθούσαν το Ιράν στον αγώνα του εναντίον των ΗΠΑ, λέγοντας στους νομοθέτες ότι τα δύο αυτά έθνη «διευκόλυναν ορισμένα πράγματα που κάνει το Ιράν». Η πλήρης έκταση της εμπλοκής του Πεκίνου και της Μόσχας θα πρέπει ωστόσο να παραμείνει απόρρητη, πρόσθεσε.

Οι νομοθέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων προσπαθούν να προωθήσουν ένα τρίτο μέτρο δημοσιονομικής διευθέτησης για την κάλυψη των εξόδων του πολέμου, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας έχουν ήδη εκφράσει αμφιβολίες για το πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το σχέδιο. Και τα δύο σώματα προγραμματίζεται να διακόψουν τις εργασίες τους για το καλοκαίρι τις επόμενες εβδομάδες, καθιστώντας απίθανη την ψήφιση οποιουδήποτε πακέτου πολεμικής χρηματοδότησης.

Πηγή: Politico