Οι μειωμένες εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, τροφοδοτούν τις διεθνείς τιμές.

Σε υψηλό πέντε εβδομάδων κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με την απειλή των Χούθι για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ενισχύει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Το Μπρεντ κινείται στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 84,91 δολάρια.

Στρατιωτική κλιμάκωση και μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ένταση στις αγορές ενισχύθηκε μετά τις νέες στρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή. Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν στόχους στο νότιο και δυτικό Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Παράλληλα, τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Την ίδια ώρα, δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό προς την Ασία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις απειλές των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι. Τα πλοία, τα οποία είχαν φορτώσει πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία, πραγματοποίησαν αναστροφή και κατευθύνονταν προς το Σουέζ, σύμφωνα με στοιχεία ναυσιπλοΐας. Πηγές ανέφεραν, πάντως, ότι το σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, εξέλιξη που διευρύνει τις γεωπολιτικές διαστάσεις της σύγκρουσης και αυξάνει τον κίνδυνο για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και το διεθνές εμπόριο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι μια ενδεχόμενη διαταραχή στις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες ανοδικές πιέσεις στις τιμές, καθώς πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το αισιόδοξο σενάριο θέλει τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις να αποτελούν μια προσπάθεια ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης της Ουάσιγκτον πριν από την επίτευξη συμβιβασμού και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, παραμένει ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης, με αβέβαιες ενεργειακές ροές, υψηλότερες τιμές πετρελαίου και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις.

Η αβεβαιότητα στη Μαύρη Θάλασσα και τα αμερικανικά αποθέματα

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν οι εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα. Η Caspian Pipeline Consortium (CPC) σταμάτησε να παραλαμβάνει πετρέλαιο από το Καζακστάν, μετά την αναστολή των φορτώσεων στον τερματικό της σταθμό λόγω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις, χωρίς το Κίεβο να έχει σχολιάσει τις κατηγορίες.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται επίσης τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ενεργειακές εταιρείες απέσυραν περίπου 500.000 βαρέλια αργού από τις αποθήκες τους την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου. Εφόσον η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία μείωση των αποθεμάτων.