Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκρινε σήμερα ότι εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργηθεί «επικίνδυνο προηγούμενο», συνέπειες πέραν της Μέσης Ανατολής.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ιράν, όπου κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «δεν έχει τελειώσει» ακόμη με την Ισλαμική Δημοκρατία, το κόστος του πολέμου εναντίον της οποίας συνεχίζει να αυξάνεται.

Για 11η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε βομβαρδισμούς στην επικράτεια του Ιράν ώστε κατ’ αυτές να μειωθεί η «ικανότητά» του «να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Λίγες ώρες πριν από τους νέους βομβαρδισμούς, που άρχισαν στις 02:00 (ώρα Ελλάδας), ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως ο στρατός του θα επιτεθεί «πολύ σύντομα» σε υπόγεια εγκατάσταση στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό Ιράν, τονίζοντας πως «δεν έχουμε τελειώσει» τη σύγκρουση.

Η ένταση για τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια οδό κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, οδήγησε στην αναζωπύρωση του πολέμου την 7η Ιουλίου κι έκανε... κομματάκια το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», της συμφωνίας που υπέγραψαν στα μέσα Ιουνίου οι δυο πλευρές κι υποτίθεται πως θα έβαζε τέλος στην ένοπλη σύρραξη που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, προτού κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου.

37,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Το κόστος της ένοπλης σύρραξης συνεχίζει να αυξάνεται για την Ουάσινγκτον. Χθες ο αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, είπε - χωρίς να εξηγήσει πώς ακριβώς προκύπτει ο αριθμός αυτός- πως το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι 37,5 δισ. δολάρια. Με άλλα λόγια αυξήθηκε κατά 30% από την προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει ο ίδιος δημόσια (29 δισ. δολάρια).

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Ο υπουργός υπεραμύνθηκε ακόμη του αιτήματος της κυβέρνησης Τραμπ να εγκριθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός 67 δισ. δολαρίων για το Πεντάγωνο απευθυνόμενος στα μέλη της Γερουσίας.

Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Ακούστηκαν να επιχειρούν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας «στο δυτικό, στο ανατολικό και στο βορειοανατολικό» τμήμα της Τεχεράνης των περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων, ανέφερε.

Αναφέρθηκαν ακόμη εκρήξεις στην Μπουσέχρ, όπου όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μόνος ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που απομένει σε λειτουργία, ενώ έγιναν ακόμη βομβαρδισμό στο νότιο και στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η κεντρική διοίκηση των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπιγιά απείλησε χθες πως θα στοχοποιηθούν συμφέροντα των Αμερικανών και συμμάχων τους στην περιοχή σε περίπτωση που γίνει πραγματικότητα η δήλωση του αμερικανού προέδρου κατά την οποία οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» ορεινή, μυστική υπόγεια εγκατάσταση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. νότια από τη Νατάνζ, γνωστή στη Δύση ως όρος Πίκαξ, την Κου ι Κολάνγκ Γκαζ Λα.

Η Τεχεράνη ανταποδίδει καθημερινά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στοχοποιώντας εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες της περιοχής, συμμάχους των ΗΠΑ, ενώ έχει κλείσει το στενό του Ορμούζ, όπου έπληξε τις τελευταίες ημέρες αρκετά εμπορικά πλοία.

Ρούμπιο: «Επικίνδυνο προηγούμενο»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκρινε σήμερα ότι εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργηθεί «επικίνδυνο προηγούμενο», συνέπειες πέραν της Μέσης Ανατολής.

«Εάν δημιουργούσαμε μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή όπου ένα έθνος-κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάσσει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα είχαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνόδου των επικεφαλής της διπλωματίας του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως αναχαίτιζε «εχθρικά drones».

Η Ιορδανία και το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν επίσης ότι υπέστησαν επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν τις προηγούμενες 24 ώρες.

Η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να ανεβαίνει

«Ο εχθρός πρέπει να προετοιμαστεί για κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι αρχές του Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν ότι επιτέθηκε εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και μονάδων αφαλάτωσης νερού, απόλυτα απαραίτητων υποδομών για την τροφοδοσία με πόσιμο νερό των εκατομμυρίων κατοίκων του εμιράτου, σε μια από τις πιο ξηρές περιοχές του πλανήτη.

Οι υεμενίτες σύμμαχοι του Ιράν, το κίνημα ανταρτών Χούθι (σ.σ. η Ανσαραλά, όπως είναι η επίσημη ονομασία της οργάνωσης που είναι πιο γνωστή στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών της), απειλεί να σταματήσει την κίνηση των πλοίων στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Αν εφαρμοστεί, η απειλή των Χούθι θα κόψει την πρόσβαση σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κρίσιμης σημασίας για την παράκαμψη του στενού του Ορμούζ. Το βασίλειο παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ θα «ασχοληθούν» με τους Χούθι αν κάνουν πράξη τον ναυτικό αποκλεισμό, διεμήνυσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ήδη διεξαγάγει επιχειρήσεις εναντίον του κινήματος ανταρτών αυτού όταν εμπόδιζε τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, προχωρώντας σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πλοία που θεωρούσε ότι «συνδέονταν» με το Ισραήλ και συμμάχους του. Οι Χούθι ελέγχουν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, από όπου διέρχονται πλοία που κατευθύνονται στη Διώρυγα του Σουέζ ή την έχουν περάσει και κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Συνέπεια της συνέχισης του πολέμου: η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, ξεπέρασε τα 92 δολάρια σήμερα, κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την 11η Ιουνίου.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ