Το Ιράν κάλεσε τη Βουλγαρία να μην γίνει «συνεργός των επιτιθέμενων και των παραβατών του νόμου» του διεθνούς δικαίου.

Το Ιράν προειδοποίησε την Βουλγαρία την Τρίτη να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα διευκολύνει τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν θα ισοδυναμούσε με συνενοχή σε αυτό που χαρακτήρισε «επιθετικότητα και εγκλήματα πολέμου», σύμφωνα με τα τοπικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Προέτρεψε επίσης τη Βουλγαρία να μην γίνει «συνεργός των επιτιθέμενων και των παραβατών του νόμου» του διεθνούς δικαίου. Ξεκαθάρισε ακόμα πως η συμμετοχή οποιουδήποτε μέρους στην επιθετικότητα κατά του Ιράν θα φέρει την ευθύνη για τις όποιες συνέπειες ακολουθήσουν.

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Τι λέει η Βουλγαρία

Από την άλλη, η κυβέρνηση Ράντεφ σκοπεύει να ζητήσει κοινοβουλευτική έγκριση για την ανάπτυξη έως και οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η βουλγαρική κυβέρνηση έχει σκοπό από την πλευρά της να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών στη στρατιωτική βάση του Μπεζμέρ.

{https://x.com/highlightsnews1/status/2079663753423921610}

Οι αμφίδρομες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες 10 μέρες μετά την κατάρρευση της προσωρινής συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, εγείροντας ανησυχία για τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Νέες απειλές Τραμπ

Το απόγευμα της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν την περιοχή του Pickaxe «πολύ σύντομα και πολύ σκληρά» προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον παρακολουθεί το πυρηνικό υλικό.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν πιστεύει ότι το Ιράν έχει μεταφέρει πυρηνικές φυγοκεντρητές στην περιοχή Pickaxe Mountain, απάντησε ότι «πολύ πιθανό να πλήξουμε σύντομα εκείνη την περιοχή. Και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό. Κανονικά δεν θα το έλεγα αυτό. Αν πίστευα ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι για να το αποτρέψουν, δεν θα το έλεγα ποτέ. Αλλά θα πλήξουμε την περιοχή αυτή πολύ σύντομα και πολύ σκληρά.

Συμπλήρωσε πως το Ιράν είναι σε κατάσταση απελπισίας για να συναντηθούν με τις ΗΠΑ με σκοπό τον διάλογο.

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Οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούμε απελπισμένα για να προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο επειδή φυσικά αποδεκατίζονται, σημείωσε ο Τραμπμε τη συνήθη επιθετική στρατηγική του και επανέλαβε πως «θέλουν απελπισμένα να συναντηθούμε αλλά δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε, μέχρι τη στιγμή που θα είναι έτοιμοι να συναντηθούμε για ουσιαστικό λόγο.

Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει πυρηνικό όπλο, σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο.

Θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά όποια περιοχή μεταφέρουν τα πυρηνικά τους όπλα οι Ιρανοί δήλωσε μεταξύ άλλων.

Για τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμα πως ο Σύρος πρόεδρος θέλει να πολεμήσει τη Χεζμπολάχ.

Σε ερώτηση αν στηρίζει τις στρατιωτικές ενέργειας της Συρίας απέναντι στη Χεζμπολάχ, ο Τραμπ απάντησε πως είναι μία άποψη και αυτό και τόνισε ότι ο πρόεδρος της χώρας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει ανασυντάξει τη Συρία. Πολεμά για πολύ καιρό τη Χεζμπολάχ. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ αποτελεσματικός» είπε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στους Χούθι ενώ τόνισε πως δεν υφίσταται κλείσιμο στο Στενό του Bab el-Mandeb ή στην Ερυθρά Θάλασσα προς το παρόν τουλάχιστον αλλά επισήμανε ότι οι ΗΠΑ θα ενεργήσουν αν οι Χούθι επιχειρήσουν να το επιβάλουν. «Μπορεί να συμβεί» είπε ο Τραμπ. «Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Διευκρίνισε ότι το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανακάμψει από τα αμερικανικά πλήγματα που έχει υποστεί αν σταματήσουν τώρα οι στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν.

Αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα είπε. «Αν φεύγαμε τώρα αμέσως, το Ιράν θα χρειαζόταν 20, 25 χρόνια για να ξαναχτιστεί. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τελειώσει μαζί του».

«Θα μιλούσα με τη Χεζμπολάχ. Μιλάω με όλους»

Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Λιβανέζου προέδρου στο Οβάλ Γραφείο τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Αούν ευχαρίστησε τον Τραμπ για το ιστορικό όπως είπε επίτευγμα της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου, Ισραήλ και ΗΠΑ τονίζοντας πως τελικός στόχος είναι η λήξη της εχθρότητας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ μια για πάντα.

Η συμφωνία ορίζει ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τις δύο περιοχές του νότιου Λιβάνου, με τον Λιβανέζικο στρατό να τις αναλαμβάνει. Το Ισραήλ από την άλλη επιμένει να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ όχι μόνο δυσχεραίνοντας την επίτευξη της εκεχειρίας αλλά και τη διασφάλιση της βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης.

Ο Αούν διευκρίνισε πως ο εκπρόσωπος της Βουλής στον Λίβανο, Ναμπίχ Μπέρι, επικεφαλής του κόμματος των Σιιτών που στηρίζουν τη Χεζμπολάχ, στηρίζει απόλυτα «αυτό που κάνουμε. Το πλαίσιο της συμφωνίας δεν απαιτεί την υποστήριξη του κοινοβουλίου, και αυτό είναι προνόμιο του προέδρου» είπε ο Αούν και σημείωσε ότι ο Μπέρι θέλει και αυτός το τέλος του πολέμου και είναι υπέρ της λήξης της εχθρότητας και του πολέμου δια παντός.

Ο Τραμπ επίβεβαίωσε ότι θα συζητήσει μαζί του την κατάσταση και επισήμανε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είναι σε διαδικασία απόσυρσης από τον Λίβανο. «Η συμφωνία που υπέγραψαν με τον Λίβανο ήταν πολύ σπουδαία» είπε χαρακτηριστικά και δήλωσε ότι προτίθεται να μιλήσει και με τη Χεζμπολάχ.

«Θα μιλούσα με τη Χεζμπολάχ. Μιλάω με όλους» είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι αν ο Αούν του το ζητούσε.