Οι σχεδιασμοί για νέους δασμούς διαμορφώνονται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ανησυχιών για το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιβολή νέου γύρου δασμών σε δεκάδες χώρες, με τις σχετικές ανακοινώσεις να ενδέχεται να γίνουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Οι σχεδιασμοί βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς εκπνέει το ισχύον καθεστώς γενικού δασμού 10% στις εισαγωγές.

Σύμφωνα με τους Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ να προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών σε μεγάλο αριθμό εμπορικών εταίρων.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε νέες δασμολογικές παρεμβάσεις, ανακοινώνοντας δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, ενώ είχε προηγηθεί η επιβολή δασμού 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία.

Οι νέοι σχεδιασμοί ακολουθούν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών να ακυρώσει τους αμοιβαίους δασμούς που είχαν επιβληθεί μετά τη λεγόμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο του 2025.

Μετά την απόφαση, η Ουάσιγκτον υιοθέτησε καθεστώς γενικού δασμού 10%, το οποίο λήγει την Παρασκευή. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει πλέον διαφορετικές νομικές οδούς για την επιβολή νέων εμπορικών μέτρων.

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Μία από τις επιλογές βασίζεται σε έρευνα σχετικά με πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας. Οι δασμοί που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 10% και 12,5% και θα μπορούσαν να αφορούν περίπου 60 χώρες. Η σχετική πρόταση είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά από Αμερικανούς αξιωματούχους αρμόδιους για θέματα εμπορίου τον Ιούνιο.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν στην αμερικανική κυβέρνηση τη νομική βάση για την επιβολή υψηλότερων δασμολογικών συντελεστών.

Οι έρευνες για την εμπορική πολιτική

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον Μάρτιο έρευνα βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, παράλληλα με δεύτερη έρευνα σχετικά με την πλεονάζουσα μεταποιητική παραγωγική ικανότητα. Για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δημόσιες ακροάσεις.

Η δεύτερη έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Καμπότζη, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, την Ταϊβάν, το Μπανγκλαντές, το Μεξικό, την Ιαπωνία και την Ινδία.

Η προσέγγιση αυτή σημαίνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει διαφορετικές νομοθετικές και διοικητικές διαδικασίες για την επιβολή νέων δασμών, μετά τους περιορισμούς που προέκυψαν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι φέρονται να έχουν εισηγηθεί τη διατήρηση της σταθερότητας στις εμπορικές σχέσεις και την τήρηση συμφωνιών που είχε συνάψει η Ουάσιγκτον με εμπορικούς εταίρους για τη μείωση των δασμών το 2025.

Οι σχεδιασμοί για νέους δασμούς διαμορφώνονται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ανησυχιών για το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Focaldata για λογαριασμό των Financial Times, περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται το ζήτημα του κόστους ζωής.