Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το ελληνικό δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 στο 143,5% του ΑΕΠ, από 146,1% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πορεία του δημόσιου χρέους μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την Ελλάδα να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το ελληνικό δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 στο 143,5% του ΑΕΠ, από 146,1% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η μείωση κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης σε τριμηνιαία βάση. Σε απόλυτους αριθμούς, το χρέος της Ελλάδας περιορίστηκε στα 360,1 δισ. ευρώ, από περίπου 362,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης παρουσίασε η Λιθουανία. Το χρέος της αυξήθηκε στο 42,3% του ΑΕΠ από 39,5% στο προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας άνοδο 2,9 ποσοστιαίων μονάδων. Ακολούθησε το Λουξεμβούργο με αύξηση 2,8 μονάδων, ενώ σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης η Ιρλανδία κατά 2,2 μονάδες, η Κροατία κατά 2,1 μονάδες και η Αυστρία κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακόμη πιο έντονη είναι η αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βρισκόταν στο 152,9%, η Ελλάδα κατέγραψε πτώση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων, τη μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Ακολούθησαν η Κύπρος, με μείωση 7,4 μονάδων, η Σλοβενία με 4,8 μονάδες και η Πορτογαλία με 3,9 μονάδες.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην ευρωζώνη σημείωσε η Φινλανδία, όπου το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 89,7% του ΑΕΠ από 84,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

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Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ευρωζώνη, με 143,5%. Ακολουθούν η Ιταλία με 138,9%, η Γαλλία με 117,6% και το Βέλγιο με 109,1%.

Συνολικά, το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 88,9% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, από 87,7% στο τέλος του 2025 και 87,2% στο πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά την έντονη αποκλιμάκωση που καταγράφει η Ελλάδα, η γενικότερη τάση στην ευρωζώνη παραμένει ανοδική.