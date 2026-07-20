Η ονομαστική αξία του χρέους που βρισκόταν σε εκκρεμότητα στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα 360,106 δισ. ευρώ.

Στο 143,5% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, ενώ το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στο 2,2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.

Μείωση του χρέους κατά 6,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση

Σε απόλυτους αριθμούς, η ονομαστική αξία του χρέους που βρισκόταν σε εκκρεμότητα στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα 360,106 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέγεθος στο πρώτο τρίμηνο του 2025 ανερχόταν σε 366,312 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 6,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με το τέλος του 2025, όταν το χρέος ανερχόταν στα 362,925 δισ. ευρώ, η υποχώρηση διαμορφώθηκε σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια παραμένουν το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους

Από τη διάρθρωση του δημόσιου χρέους προκύπτει ότι τα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του, καθώς στο τέλος Μαρτίου 2026 ανέρχονταν σε 255,093 δισ. ευρώ. Τα χρεόγραφα διαμορφώθηκαν σε 97,471 δισ. ευρώ, ενώ η κατηγορία «νόμισμα και καταθέσεις» ανήλθε σε 7,542 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη που αποτυπώνεται και στο γράφημα της τρίτης σελίδας της ανακοίνωσης δείχνει αποκλιμάκωση του ονομαστικού χρέους από τα υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Την ίδια ώρα, το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ήταν ελλειμματικό κατά 1,292 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι ελλείμματος 785 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το πρωτογενές ισοζύγιο, χωρίς τις δαπάνες για τόκους, παρέμεινε θετικό και διαμορφώθηκε σε 642 εκατ. ευρώ, από 1,093 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Αύξηση εσόδων και δαπανών στο πρώτο τρίμηνο

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 26,375 δισ. ευρώ, αυξημένα από τα 24,509 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2025. Οι συνολικές δαπάνες, ωστόσο, αυξήθηκαν στα 27,667 δισ. ευρώ, έναντι 25,294 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

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Μεταξύ των βασικών κατηγοριών δαπανών, οι κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν σε 12,416 δισ. ευρώ και οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας σε 6,372 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τόκους ανήλθαν σε 1,934 δισ. ευρώ. Από την πλευρά των εσόδων, οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές έφθασαν τα 9,732 δισ. ευρώ και οι κοινωνικές εισφορές τα 7,935 δισ. ευρώ.