Η μελέτη αναδεικνύει ότι η ElvalHalcor ενισχύει σημαντικά την παραγωγική βάση, τις εξαγωγές, την απασχόληση και τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Στο 0,56% του ελληνικού ΑΕΠ ανήλθε η συνολική συνεισφορά της ElvalHalcor στην οικονομία της χώρας το 2025, σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η οποία αποτυπώνει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητας της εταιρείας.

Η μελέτη αναδεικνύει ότι η ElvalHalcor, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου και χαλκού στην Ευρώπη, ενισχύει σημαντικά την παραγωγική βάση, τις εξαγωγές, την απασχόληση και τις επενδύσεις στην Ελλάδα, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε παραγωγική αξία 2,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές της διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Οι εξαγωγές αλουμινίου ανήλθαν σε 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των συνολικών εξαγωγών αλουμινίου της χώρας, ενώ οι εξαγωγές χαλκού έφτασαν τα 777 εκατ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 96,1% των συνολικών εξαγωγών χαλκού.

Περίπου το 95% των πωλήσεων της εταιρείας πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας, με τα προϊόντα της να διατίθενται σε περισσότερες από 90 χώρες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, οι δραστηριότητες της ElvalHalcor στήριξαν συνολικά 20.920 θέσεις εργασίας το 2025, άμεσα και έμμεσα. Παράλληλα, για κάθε μία θέση εργασίας που δημιουργείται στην εταιρεία, υποστηρίζονται συνολικά 6,2 θέσεις στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που αναδεικνύει τον πολλαπλασιαστικό της ρόλο.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό και την ενίσχυση του brain regain, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

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Στο επενδυτικό σκέλος, από το 2018 έως σήμερα η ElvalHalcor έχει υλοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα ύψους περίπου 895 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το μερίδιο των επενδύσεων της εταιρείας στον κλάδο των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων αντιστοιχεί στο 10,8% του συνόλου των επενδύσεων για το 2025.

Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα αλουμινίου και χαλκού χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τα οποία απευθύνονται σε αγορές που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση, την κυκλική οικονομία, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ, η συμβολή της ElvalHalcor υπερβαίνει τα οικονομικά μεγέθη, καθώς αποτυπώνεται στην ενίσχυση της παραγωγής, των εξαγωγών, της απασχόλησης, των επενδύσεων και της καινοτομίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και της εξωστρεφούς ανάπτυξης της χώρας.

