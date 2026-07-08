Ο κ. Εξάρχου υποστήριξε ότι η ενίσχυση της σημασίας του LNG δεν θα πρέπει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέα ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη θέση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης χάρη στον Κάθετο Διάδρομο διατύπωσε ο επικεφαλής της AKTOR και της Atlantic SEE, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο 30th Annual Government Roundtable του Economist. Όπως ανέφερε, η χώρα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προμήθεια της Ευρώπης με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ιδιαίτερα ενόψει της οριστικής απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου από το 2027.

Ο κ. Εξάρχου υποστήριξε ότι η ενίσχυση της σημασίας του LNG δεν θα πρέπει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέα ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας πως η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και η γεωπολιτική ισορροπία αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, σημειώνοντας ότι η ΕΕ «αντιδρά αντί να προλαβαίνει» τις εξελίξεις και καλείται να αποκτήσει ενιαία στρατηγική και ταχύτερη λήψη αποφάσεων ώστε να διαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις αντί να τις παρακολουθεί.

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση, τόνισε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν αναγκαίο εργαλείο για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, χωρίς όμως να μπορούν να αποτελέσουν τη μοναδική λύση για την ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η εφαρμογή πολιτικών υψηλού κόστους πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική δυνατότητα της Ευρώπης, προειδοποιώντας πως η επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.