Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της AKTOR από έναν όμιλο με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν ολοκληρωμένο οργανισμό υποδομών.

O Όμιλος AKTOR δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και παράλληλη έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ. Μέσω της συνδυασμένης αυτής πρωτοβουλίας που θα ολοκληρωθεί έως τέλος Ιουλίου, ο όμιλος επιδιώκει να εξασφαλίσει νέα κεφάλαια έως 1 δισ. ευρώ, επιταχύνοντας την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος συνολικού ύψους έως 3 δισ. ευρώ για την περίοδο έως το 2031. Σημειώνεται ότι το βιβλίο για την αύξηση κεφαλαίου θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου.

«Ο δανεισμός της εταιρείας ως ποσοστό του EBITDA πρέπει να διατηρείται κοντά στο 4 . Η δημοσιονομική πειθαρχία του ομίλου θα είναι απόλυτη. Είναι ουσιώδες για εμένα, είναι ο πιο σημαντικός δείκτης υγείας», ανέφερε ο CEO της AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της AKTOR από έναν όμιλο με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν ολοκληρωμένο οργανισμό υποδομών, με ισχυρότερη παρουσία στις παραχωρήσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης αναμένεται να καταστήσει την AKTOR τον ισχυρότερα κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την επενδυτική της ευελιξία και την ικανότητα υλοποίησης μεγάλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Ο πρώτος αφορά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεταφοράς, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG, με ήδη εξασφαλισμένο κύκλο εργασιών ύψους 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030-2050 μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών. Ο δεύτερος σχετίζεται με την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, με στόχο τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, ενώ ο τρίτος αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την καθετοποίηση της παραγωγής ενέργειας, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση και στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Παρά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει στον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της AKTOR. Ο όμιλος εισέρχεται στη νέα αναπτυξιακή φάση διαθέτοντας ανεκτέλεστο έργων ύψους 4,7 δισ. ευρώ, στοιχείο που προσφέρει υψηλή ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα και στηρίζει τη χρηματοοικονομική του βάση. Παράλληλα, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση έργων στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

AKTOR - Βαρύτητα στην προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίζεται από τρεις κορυφαίους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τις Bank of America Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe και UBS Europe, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο αναδόχων. Το 80% της έκδοσης απευθύνεται στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και το υπόλοιπο 20% στους Έλληνες επενδυτές, ενώ η UBS Europe έχει αναλάβει και την αναδοχή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

Θετικό μήνυμα προς την αγορά αποτελεί και η στάση των βασικών μετόχων της εταιρείας, WINEX Investments Limited (Δημήτρης Μπάκος και o Ιωάννης Καϋμενάκης) και Castellano Properties Limited, ( Ηλίας Γκότσης) οι οποίοι έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συνολική επένδυση έως 300 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου.

Σε επίπεδο οικονομικών στόχων, η AKTOR επιδιώκει σημαντική ενίσχυση των μεγεθών της μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος είναι το EBITDA να αυξηθεί από 207 εκατ. ευρώ σε pro forma βάση το 2025 στα 600 έως 650 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα, με περίπου το 60% της λειτουργικής κερδοφορίας να προέρχεται από δραστηριότητες που δημιουργούν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, όπως οι παραχωρήσεις και η ενέργεια. Παράλληλα, τα έσοδα του ομίλου εκτιμάται ότι μπορούν να διαμορφωθούν μεταξύ 4,5 και 5 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ήδη έχει εξασφαλιστεί EBITDA άνω των 300 εκατ. ευρώ μέσω συμβάσεων LNG, παραχωρήσεων, έργων ΑΠΕ και του υφιστάμενου ανεκτέλεστου κατασκευών.

Στις επιμέρους δραστηριότητες, ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ στις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, 1,1 δισ. ευρώ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 200 εκατ. ευρώ στον τομέα του LNG, μέσω της επένδυσης σε FSRU στην Ελλάδα.

«Σύντομα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε γι’ αυτό δεν είναι της ώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος είναι έως το 2031 να διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος έως 1,2 GW, να ενισχύσει την παρουσία του στις διεθνείς αγορές και να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που θα συνδυάζει ανάπτυξη, σταθερές αποδόσεις και σταδιακή απομόχλευση.

«Θεωρώ πολύ σημαντικές τις ανακοινώσεις αυτές για εμάς», είπε ο κ. Εξάρχου, διότι θα φτιάξουμε απαραίτητες δικλείδες κόστους που θα μας επιτρέψουν να επεκταθούμε στο εξωτερικό.

«Η κίνηση αυτή δεν γίνεται για να φύγει κάποιος από την AKTOR. Ο σκοπός της αύξησης δεν είναι να αυξηθεί το free float. Αλλά να προσελκύσουμε ξένα κεφάλαια και το story μας να το αγοράσουν ξένοι επενδυτές», ανέφερε ο κ. Εξάρχου.