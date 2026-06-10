Οι μηχανικοί του Ομίλου AKTOR μελέτησαν και εργάστηκαν με γρήγορους ρυθμούς για τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση αναγνωρίσιμων και εμβληματικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του ΟΑΚΑ.

Μέσα σε 1,5 χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε το απαιτητικό έργο της Συντήρησης, Επισκευής και Αντικατάστασης Τμημάτων των Μεταλλικών Κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών και της Αγοράς στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) «Σπύρος Λούης», στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου προγράμματος τεχνικής αναβάθμισης και προστασίας των εμβληματικών υποδομών του συγκροτήματος.

Οι μηχανικοί του Ομίλου AKTOR μελέτησαν και εργάστηκαν με γρήγορους ρυθμούς για τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση αναγνωρίσιμων και εμβληματικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του ΟΑΚΑ που σχεδιάστηκαν από τον Σαντιάγκο Καλατράβα. Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και την παρακαταθήκη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Και στις τρεις μνημειακού χαρακτήρα υποδομές, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της ανθεκτικότητας των μεταλλικών επιφανειών, με εκτεταμένες εφαρμογές αμμοβολής και υδροβολής ή υδροαμμοβολής, αναλόγως του βαθμού οξείδωσης, για την πλήρη απομάκρυνση αποφλοιώσεων, οξειδώσεων, σαθρών επιστρώσεων και φαινομένων κιμωλίασης. Ακολούθησε η εφαρμογή νέου συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας με αντισκωριακά αστάρια και τελικές επιστρώσεις βαφής υψηλής αντοχής κατηγορίας, κατάλληλες για περιβάλλον μέσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αυξημένων διαβρωτικών επιδράσεων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

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Επιπλέον, στο σύνολο του έργου αντικαταστάθηκαν διαβρωμένοι κοχλίες με νέους γαλβανισμένους συνδέσμους ίδιας ποιότητας και χαρακτηριστικών, ενώ οι διατηρούμενοι σύνδεσμοι καθαρίστηκαν και βάφτηκαν εκ νέου. Επίσης, και στα τρία σημεία υλοποιήθηκαν διάφορες τοπικές επεμβάσεις είτε για καλύτερη αποστράγγιση είτε για αποκατάσταση σκυροδέματος ή συγκολλήσεων ή ρηγματώσεων.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιούνταν συνεχείς επιθεωρήσεις και έλεγχοι από ανεξάρτητο Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου, ο οποίος παρακολουθούσε το σύνολο των επιμέρους εργασιών και επεμβάσεων. Παράλληλα, όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν υπό συνεχή τεχνική επίβλεψη και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανονισμούς που διέπουν τις μεταλλικές κατασκευές.