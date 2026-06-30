Η Αθήνα έζησε το Σάββατο 27 Ιουνίου μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στην ιστορία των μεγάλων rock συναυλιών της χώρας.
Οι Foreigner, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του classic rock, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποθεώθηκαν από χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ σε μια εντυπωσιακή sold out συναυλία.
Από την πρώτη στιγμή, το κοινό τραγουδούσε ασταμάτητα κάθε στίχο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση των Foreigner με τους Έλληνες fans, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκαν πέντε δεκαετίες για να πραγματοποιηθεί αυτή η πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνιση στη χώρα μας.
Τη βραδιά άνοιξε ιδανικά ο Κώστας Τουρνάς, ο οποίος με το δυναμικό του πρόγραμμα κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των θεατών και έδωσε τον τόνο για όσα ακολούθησαν.
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Celebrating 50 Years, οι Foreigner παρέδωσαν ένα εκρηκτικό show γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν γενιές ολόκληρες. Το κοινό τραγούδησε μαζί τους τα εμβληματικά: Double Vision, Head Games, Cold As Ice, Waiting For A Girl Like You, Dirty White Boy, Urgent”, Juke Box Hero, Hot Blooded και φυσικά το ανεπανάληπτο I Want To Know What Love Is, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν συγκλονιστική, με τους Foreigner να ευχαριστούν επανειλημμένα για την υποδοχή και την ενέργεια που δημιούργησαν οι χιλιάδες θεατές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.
Με περισσότερα από 80 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες και πρόσφατη ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame, οι Foreigner απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί παραμένουν ένα από τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας rock σκηνής.
Η sold out συναυλία τους στην Αθήνα αποτέλεσε μία ιστορική βραδιά και μία από τις σημαντικότερες rock μουσικές συναντήσεις του 2026.
To setlist της συναυλίας των Foreigner
Double Vision
Head Games
Cold as Ice
Waiting for a Girl Like You
Blue Morning, Blue Day
That Was Yesterday
Feels Like the First Time
Bridge Over Troubled Water
(Simon & Garfunkel cover)
Urgent
Keyboard and Drum Solo
Juke Box Hero
Encore:
Long, Long Way From Home
I Want to Know What Love Is
Hot Blooded