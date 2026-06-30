Το Σάββατο 27 Ιουνίου οι Foreigner έγραψαν ιστορία με την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, χαρίζοντας μια αξέχαστη βραδιά στο κατάμεστο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.

Η Αθήνα έζησε το Σάββατο 27 Ιουνίου μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στην ιστορία των μεγάλων rock συναυλιών της χώρας.





Οι Foreigner, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του classic rock, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποθεώθηκαν από χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ σε μια εντυπωσιακή sold out συναυλία.





Από την πρώτη στιγμή, το κοινό τραγουδούσε ασταμάτητα κάθε στίχο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση των Foreigner με τους Έλληνες fans, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκαν πέντε δεκαετίες για να πραγματοποιηθεί αυτή η πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνιση στη χώρα μας.





Τη βραδιά άνοιξε ιδανικά ο Κώστας Τουρνάς, ο οποίος με το δυναμικό του πρόγραμμα κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των θεατών και έδωσε τον τόνο για όσα ακολούθησαν.





Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Celebrating 50 Years, οι Foreigner παρέδωσαν ένα εκρηκτικό show γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν γενιές ολόκληρες. Το κοινό τραγούδησε μαζί τους τα εμβληματικά: Double Vision, Head Games, Cold As Ice, Waiting For A Girl Like You, Dirty White Boy, Urgent”, Juke Box Hero, Hot Blooded και φυσικά το ανεπανάληπτο I Want To Know What Love Is, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

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Η ανταπόκριση του κοινού ήταν συγκλονιστική, με τους Foreigner να ευχαριστούν επανειλημμένα για την υποδοχή και την ενέργεια που δημιούργησαν οι χιλιάδες θεατές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.





Με περισσότερα από 80 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες και πρόσφατη ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame, οι Foreigner απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί παραμένουν ένα από τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας rock σκηνής.





Η sold out συναυλία τους στην Αθήνα αποτέλεσε μία ιστορική βραδιά και μία από τις σημαντικότερες rock μουσικές συναντήσεις του 2026.



To setlist της συναυλίας των Foreigner

Double Vision

Head Games

Cold as Ice

Waiting for a Girl Like You

Blue Morning, Blue Day

That Was Yesterday

Feels Like the First Time

Bridge Over Troubled Water

(Simon & Garfunkel cover)

Urgent

Keyboard and Drum Solo

Juke Box Hero



Encore:

Long, Long Way From Home

I Want to Know What Love Is

Hot Blooded