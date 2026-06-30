«Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύτηκε αρχικά μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου, επισκέφθηκε σήμερα ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Αυτή τη φορά, όμως, για να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου.

«Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

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«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».

{https://www.facebook.com/george.milonakis.7/posts/pfbid02XdL8AA6sLbVs5y6EJibo6zAxzw63sFun7EHhhA3gZGrR6z93LZr1ZQETAUkGidt9l}

Το βίντεο του διοικητή του νοσοκομείου

Ο διοικητής του «Ευαγγελισμού», Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, «ανέβασε» στο TikTok τη στιγμή που ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό επέστρεψε στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

{https://www.tiktok.com/@anastasiogrigoropoulos/video/7657108380481375510}