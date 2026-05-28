Καλά νέα για την εξέλιξη της υγείας του.

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά το εγκεφαλικό ανεύρυσμα το οποίο υπέστη και είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Την είδηση έκανε γνωστή, μέσα από το Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, τονίζοντας οτι η κατάσταση της υγείας, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, βελτιώνεται συνεχώς.

«Θέλω να σας πω ένα καλό νέο. Η Τίνα είναι ένα δικό μας άτομο και χαιρόμαστε με τα καλά νέα. Επειδή ήδη γράφηκε και συζητιέται γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ξέρετε ότι βρισκόταν στη Γερμανία. Οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε και φαίνεται ότι το έκαναν πολύ καλά, χωρίς να αδικήσουμε τους Έλληνες γιατρούς. Πλέον είναι στην Ελλάδα, δεν ξέρω που είναι… Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζονται λένε πως θα είναι όλα καλά σύντομα. Η Τίνα μας γύρισε με τον άντρα της όπως έφυγε κι μπορεί να μας βλέπει κι ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Της έκανα πλάκα, της λέω έχουμε θρησκευτικό τουρισμό μετά. Έχουμε Άγιο Εφραίμ, Πανορμίτη, τα πάντα. Σιδερένιος, όλα τα καλά και σύντομα στις επάλξεις και οι δυο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

