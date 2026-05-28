Η Premia Properties ανεβάζει ταχύτητα στον τομέα της φιλοξενίας και των φοιτητικών κατοικιών, δρομολογώντας επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2026. Η ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με όσα παρουσίασε η διοίκησή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στρέφει το βάρος της στρατηγικής της στον τουρισμό μαζικής κλίμακας και στις οργανωμένες φοιτητικές εστίες, δύο αγορές που εμφανίζουν αυξημένη επενδυτική ζήτηση και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Μαρκάζος, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας θυγατρικής με την επωνυμία PremiaHotelInvest, η οποία θα αποτελέσει το όχημα μέσω του οποίου θα υλοποιηθούν οι νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις της εταιρείας. Επικεφαλής της νέας εταιρείας αναλαμβάνει η Ναταλία Στράφτη, πρώην CEO της Grivalia Hospitality, με αποστολή τη διαχείριση και ανάπτυξη του νέου χαρτοφυλακίου φιλοξενίας.

Όπως ανέφερε η διοίκηση, ο στόχος της Premia δεν είναι η είσοδος στον χώρο των πολυτελών city hotels ή των boutique μονάδων, αλλά η ανάπτυξη ξενοδοχείων που θα απευθύνονται στον μαζικό τουρισμό, κυρίως σε νησιωτικούς προορισμούς. Ήδη, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συμφωνίες μέσω μνημονίων συνεργασίας (MOU) για την απόκτηση νέων μονάδων, οι οποίες αναμένεται να μεταφερθούν στη νέα θυγατρική. Σύμφωνα με τον κ. Μαρκάζο, η PremiaHotelInvest εκτιμάται ότι έως το τέλος του έτους θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο αξίας 250 έως 300 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή δημιουργίας ξεχωριστής θυγατρικής για τις τουριστικές επενδύσεις θεωρείται από την αγορά ως ένδειξη ότι η εταιρεία ενδέχεται να εξετάζει και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή σε επόμενο στάδιο, καθώς το επενδυτικό σχήμα αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία για νέες συνεργασίες και κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Παράλληλα, η Premia συνεχίζει επιθετικά την ανάπτυξή της στον κλάδο των φοιτητικών εστιών, όπου ήδη κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία σχεδιάζει επιπλέον επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως νέες φοιτητικές κατοικίες αλλά και ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω. Στόχος της διοίκησης είναι το συνολικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ εντός του 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, το χαρτοφυλάκιο της Premia περιλαμβάνει σήμερα 74 ακίνητα συνολικής αξίας 706,5 εκατ. ευρώ. Στον τομέα των φοιτητικών εστιών, η εταιρεία αναμένεται έως το επόμενο έτος να διαθέτει 20 κτίρια σε όλη την Ελλάδα με συνολική δυναμικότητα περίπου 2.000 δωματίων. Αυτή την περίοδο βρίσκονται υπό κατασκευή 10 νέα κτίρια, ενώ η διοίκηση εξετάζει επιπλέον επενδύσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, εστιάζοντας κυρίως σε ακίνητα στο κέντρο των πόλεων. Η λειτουργία των εστιών ανατίθεται σε εξειδικευμένο τρίτο πάροχο, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Την ίδια ώρα, η Premia προχωρά και σε κινήσεις αξιοποίησης υφιστάμενων ακινήτων. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτου logistics στη Σίνδο Θεσσαλονίκης έναντι 17 εκατ. ευρώ, ενώ στην Καλαμαριά μίσθωσε γραφειακούς χώρους που είχε αναπτύξει η ίδια στην ΑΑΔΕ, εξασφαλίζοντας ετήσια έσοδα από ενοίκια που προσεγγίζουν τις 700.000 ευρώ.