Ισχυρή αύξηση μεγεθών κατέγραψε η Premia Properties στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα της εισηγμένης να ενισχύονται κατά 35% και να διαμορφώνονται στα 11,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο 49%, φτάνοντας τα 7,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία συνέχισε παράλληλα την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, διατηρώντας υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας και ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2026, το χαρτοφυλάκιο της Premia αριθμεί πλέον 74 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 562 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με τη συνολική αξία επενδύσεων να ανέρχεται στα 706,5 εκατ. ευρώ. Η μικτή απόδοση των εισοδηματικών ακινήτων διαμορφώθηκε στο 7,1%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων έφτασε τα 10 έτη.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εταιρεία συνέχισε τις επενδύσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, κυρίως στον τομέα των φοιτητικών εστιών, με τις σχετικές δαπάνες να ανέρχονται σε 11 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εξαγορά δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, ενώ προχώρησε και σε στοχευμένες αποεπενδύσεις, με την πώληση ακινήτου logistics στη Θεσσαλονίκη έναντι 17 εκατ. ευρώ και εμπορικού ακινήτου στη Βούλα έναντι 1 εκατ. ευρώ. Από τις συναλλαγές αυτές προέκυψαν συνολικά κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή θέση του ομίλου ανήλθε στα 281 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ενεργητικό να διαμορφώνεται στα 756 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό στα 428 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση επισημαίνει ότι η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2025, σε συνδυασμό με την πρόσφατη έκδοση επταετούς διαπραγματεύσιμου ομολόγου 150 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2026, ενίσχυσαν σημαντικά τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και στηρίζουν τη συνέχιση της αναπτυξιακής του στρατηγικής.

Σε λειτουργικό επίπεδο, η PREMIA κατέγραψε αύξηση 49% στη λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA), ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 16%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, εξαιρουμένων των αναπροσαρμογών εύλογης αξίας ακινήτων, αυξήθηκαν κατά 72%, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στη βελτιωμένη λειτουργική επίδοση όσο και στα κέρδη από τις πωλήσεις ακινήτων.

Για το 2026, η εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη τη στρατηγική της, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία, όπου οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές. Η διοίκηση σημειώνει ότι θα συνεχίσει να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος, εξετάζοντας παράλληλα επιλεκτικά έργα αναβάθμισης και επαναξιοποίησης ακινήτων με στόχο υψηλότερες αποδόσεις και υπεραξίες.

Στις 27 Μαΐου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπου μεταξύ άλλων θα τεθεί προς έγκριση η διανομή μερίσματος ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή.